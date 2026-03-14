EE.UU. ofrece 10 millones por líderes del régimen iraní

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su programa Rewards for Justice, anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la identificación o ubicación de los líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

En una publicación en las redes sociales, se conoció que entre los objetivos figuran Mojtaba Khamenei, Ali Larijani y otros altos mandos que dirigen operaciones calificadas por Washington como actos de terrorismo global.

Reiteraron que esta medida busca desestabilizar la estructura de mando del régimen iraní en un momento de máxima tensión militar en la región.

Got information on these Iranian terrorist leaders? Send us a tip. It could make you eligible for a reward and relocation. pic.twitter.com/y7avkqdGWw — Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026

Más de 50 mil miembros apoyando la Operación Epic Fury

Por otro lado, la secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, informó que el Departamento de Guerra que más de 50.000 miembros del servicio están apoyando la Operación Epic Fury.

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Según Wilson, estas fuerzas han establecido un control total sobre los dominios aéreos y marítimos, logrando impactar miles de objetivos iraníes identificados. «Continuamos entregando un poder de combate devastador; cada día nuestra determinación aumenta y la capacidad del régimen para amenazar a nuestras fuerzas y aliados está siendo desmantelada sistemáticamente», afirmó.

De la misma manera, el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) reportó que, hasta la fecha, se han atacado aproximadamente 6.000 objetivos, resultando en la destrucción o daño de más de 60 barcos y 30 buques minadores.

Detallaron que el arsenal empleado incluye bombarderos, cazas de combate, sistemas de guerra electrónica y plataformas de defensa de misiles.

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