Charlotte, NC.- Vuelve la Semana del Arroyo y la gran limpieza de Primavera: Si se enderezaran las 3.000 millas de arroyos de Mecklenburg County, se obtendría una larga línea fluvial que se extendería desde Charlotte hasta Seattle.

Del 21 al 28 de marzo, Charlotte-Mecklenburg Storm Water Services invita a la comunidad a la Semana del Arroyo y a la Gran Limpieza de Primavera, una celebración de estas aguas superficiales cruciales a través del voluntariado, la educación y la gestión ambiental.

Durante la Semana del Arroyo y la Gran Limpieza de Primavera del año pasado, más de 500 voluntarios retiraron 9,000 kilos de basura de parques, zonas verdes y arroyos en todo Mecklenburg County,. Los residentes pueden inscribirse ahora para unirse a las iniciativas de este año y generar un impacto positivo en sus vecindarios.

La Semana del Arroyo ofrece algo para todos

La celebración comienza con la primera carrera de 5 km «Plowwater Run-off» en la Reserva Natural Latta el sábado 21 de marzo. La carrera rinde homenaje a la vida y obra de Russell «Rusty» S. Rozzelle, quien fue gerente del programa de calidad del agua de los Servicios de Aguas Pluviales de Charlotte-Mecklenburg durante 45 años. Lo recaudado se destinará a la Beca Russell S. Rozzelle del Distrito de Conservación de Suelo y Agua del Mecklenburg County, lo que ayudará a inspirar y educar a la próxima generación de defensores del medio ambiente.

También habrá más de 25 oportunidades educativas y de voluntariado a lo largo de la semana. Las actividades incluyen clases de pesca, lectura de cuentos, paseos en kayak y caminatas por la naturaleza. Los residentes pueden aprender sobre los árboles nativos durante un evento de mapeo de árboles o ser voluntarios para marcar desagües pluviales y proteger las vías fluviales de la contaminación. Muchos de estos eventos son aptos para familias y están diseñados para todas las edades, lo que facilita la participación de todos. Ya sea que busque una oportunidad de voluntariado práctico o una forma divertida de explorar la naturaleza, hay algo para todos los gustos.

Una jornada de limpieza une a los vecinos

La semana concluye con la Gran Limpieza de Primavera el sábado 28 de marzo, de 9:00 a. m. a mediodía. Se invita a los residentes a unirse a sus vecinos en arroyos y zonas verdes de Charlotte-Mecklenburg para una jornada de limpieza de un día.

“La Semana del Arroyo y la Gran Limpieza de Primavera nos brindan la oportunidad de conectarnos más con nuestro entorno natural y con nuestros vecinos”, dijo Don Ceccarelli, director de Servicios de Aguas Pluviales del Mecklenburg County. “Invitamos a los residentes a encontrar un centro de limpieza cerca de ellos y a unirse a su comunidad para limpiar nuestro patio trasero”.

Visite StormWaterCM.Info/CreekWeek2026 para obtener más información. Se anima a los residentes a inscribirse con antelación.

Los socios de la Semana del Arroyo incluyen las ciudades de Cornelius, Davidson, Huntersville, Matthews, Mint Hill y Pineville. Otros socios incluyen a Charlotte Wildlife Stewards, Keep Charlotte Beautiful, Charlotte Toolbank, Parque y Recreación del Mecklenburg County, Distrito de Conservación de Suelo y Agua de Mecklenburg, Biblioteca Charlotte Mecklenburg, Federación de Vida Silvestre de Carolina del Norte, Gestión del Paisaje de Charlotte, Equipo de Pesca de Lubina de la UNCC, Asociación de Vecinos de Merry Oaks y el Club Clave de la Escuela Secundaria Lake Norman.