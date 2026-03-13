Trabajadores del Aeropuerto de Charlotte exigen mejores salariales

Charlotte, NC.- Trabajadores del Aeropuerto de Charlotte exigen mejoras salariales. El jueves 12 de marzo, el concejal JD Mazuera Arias, el representante electo de Carolina del Norte, Dr. Rev. Rodney Sadler, trabajadores del aeropuerto y sindicatos se manifestaron para protestar contra el casi monopolio de American Airlines en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, que puede reducir los salarios y beneficios de los trabajadores y limitar las opciones de los viajeros.

Durante la protesta exigieron a la ciudad que negocie un contrato de arrendamiento con American Airlines que mejore la seguridad de los pasajeros y reduzca la rotación de personal, garantizando que los trabajadores reciban salarios y beneficios justos.

«Me encanta ayudar a los pasajeros, pero el trabajo puede ser agotador físicamente», dijo Victoria Copeland, agente de asistencia en silla de ruedas que atiende a los pasajeros de American Airlines. “Tenemos falta de personal porque los salarios y las prestaciones no se corresponden con la carga de trabajo. He visto pasajeros esperar hasta una hora para recibir asistencia porque no tenemos suficientes asistentes en silla de ruedas. A veces incluso tenemos que empujar a dos pasajeros a la vez para que no pierdan su vuelo. Cuando llego a casa, estoy agotada.”

El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas se ha convertido rápidamente en el sexto aeropuerto con mayor tráfico del mundo, un crecimiento que beneficia enormemente a American Airlines, que controla casi el 90% de todos los viajes en CLT. Pero mientras el aeropuerto genera millones para la aerolínea, muchos de los trabajadores que mantienen los aviones en movimiento y a los pasajeros seguros luchan por sobrevivir. Casi el 40% de los trabajadores del aeropuerto afirman tener problemas de vivienda, y algunos duermen en sus coches o incluso en el aeropuerto entre turnos. Algunos ganan tan solo 12,50 dólares la hora, se enfrentan a una escasez crónica de personal, condiciones de trabajo inseguras y una atención médica inasequible.

Mientras tanto, los pasajeros de Charlotte pagan las tarifas más altas del país para vuelos nacionales sin escalas —unos 119 dólares más por billete— a pesar de que el aeropuerto de Charlotte (CLT) es el más económico de Estados Unidos para las aerolíneas.

Este desequilibrio resulta aún más llamativo si se consideran las crecientes ganancias de American Airlines. La aerolínea reportó ingresos de 13.700 millones de dólares en el cuarto trimestre y 54.200 millones de dólares en ingresos totales en 2024, mientras que su director ejecutivo, Robert Isom, ganó 15,6 millones de dólares.

Dado que el contrato de arrendamiento de American Airlines vence en junio, las autoridades de Charlotte tienen una oportunidad única para exigir mejores estándares en el aeropuerto.

Exigencias

Los líderes de la ciudad están negociando un nuevo acuerdo de 10 años con American Airlines que definirá el futuro del CLT. Trabajadores y líderes comunitarios afirman que la ciudad debe negociar un mejor acuerdo: uno que eleve las condiciones laborales, que mantenga una mayor parte de los beneficios económicos del aeropuerto en Charlotte en lugar de que se desvíen a la sede de American Airlines en Dallas, y que mejore la seguridad reduciendo la alta rotación de personal causada por salarios de miseria y malas condiciones laborales.

“Uno de los aeropuertos más transitados del mundo no debería funcionar con salarios de miseria”, declaró JD Mazuera Arias, concejal de la ciudad de Charlotte. “Mientras la ciudad negocia un nuevo contrato de arrendamiento con American Airlines, tenemos la oportunidad de asegurar que el éxito del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas beneficie a toda la comunidad”.

“American Airlines ya no puede tratar a Charlotte como su alcancía”, afirmó Niecy Brown, directora de distrito de SEIU Workers United North Carolina. “La ciudad debe retomar el control de su aeropuerto y garantizar que los pasajeros, los trabajadores y la comunidad reciban un trato justo y se beneficien de este nuevo contrato. Como principal motor económico del estado, Charlotte debería generar empleos de clase media que beneficien a nuestra economía”.

Los trabajadores del aeropuerto llevan años organizándose con SEIU para luchar por condiciones laborales más seguras y salarios justos. Han participado en actos de desobediencia civil, se han manifestado, han presentado peticiones a los empleadores, han testificado ante el concejo municipal e incluso han ido a la huelga. Exigen que la ciudad negocie un contrato de arrendamiento que establezca un estándar para buenos empleos y viajes seguros.

