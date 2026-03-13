Seis muertos tras ataque armado en Ecuador

Quito,. La Fiscalía General del Estado de Ecuador inició una investigación tras un violento ataque armado ocurrido en una hostería de la localidad de Playas, provincia de Guayas, que dejó como saldo seis personas fallecidas.

Sobre el suceso se conoció que se registró la tarde del jueves 12 de marzo, donde fueron asesinadas seis personas y dejó a tres más heridas. Según los reportes preliminares, las víctimas se encontraban celebrando una graduación cuando sujetos armados irrumpieron en el recinto y abrieron fuego de manera indiscriminada.

Entre los fallecidos se encuentran dos adolescentes de 16 y 17 años, lo que ha generado una profunda conmoción en la zona. La policía informó que, tras los disparos, los agresores huyeron del sitio y, hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas al caso.

De la misma manera, la Fiscalía informó que los peritos se encuentran actualmente recolectando indicios balísticos y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para identificar la ruta de escape de los responsables.

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc inicia –de oficio– una investigación previa por el #Asesinato de 6 personas, suscitado la tarde del jueves 12 de marzo al interior de una hostería en #Playas. El ataque armado dejó otras 3 personas heridas. pic.twitter.com/kNq7Qd63x8 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 13, 2026

Decretado toque de queda

Por otro lado, medios de comunicación indicaron que el Gobierno ha decretado un toque de queda que entrará en vigor el próximo 15 de marzo en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. La medida restringirá la movilidad ciudadana entre las 23:00 y las 05:00 horas para facilitar las operaciones de control.

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El Ministro del Interior, John Reimberg, justificó las restricciones señalando que el país se encuentra en un estado de «guerra» contra los grupos delictivos organizados.

Por su parte, el presidente Daniel Noboa reafirmó su compromiso de devolver la paz a la ciudadanía mediante pasos decididos en el combate al crimen.

En este sentido, las autoridades instaron a la población a respetar las nuevas directrices de seguridad mientras continúan los operativos y allanamientos para dar con los responsables de la masacre en Playas.

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