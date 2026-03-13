Charlotte, NC.- Más de 900 retrasos y 45 cancelaciones de vuelos se han registrado en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, en la ciudad de Charlotte. La cifra evidencia el impacto que el cierre parcial del gobierno federal comienza a generar en el sistema aeroportuario de Estados Unidos, justo cuando el tráfico de pasajeros aumenta por la temporada de vacaciones de primavera.

El estancamiento presupuestario en Washington afecta directamente a los controles de seguridad aeroportuaria. Inspectores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) continúan trabajando sin recibir remuneración mientras se mantiene el cierre parcial del gobierno. Esta situación ha provocado un aumento en los tiempos de espera para los pasajeros que atraviesan los controles de seguridad en distintos aeropuertos del país.

Lee también: Trabajadores del Aeropuerto de Charlotte exigen mejoras salariales

En varias terminales aéreas, los viajeros enfrentan filas que se extienden durante horas. Algunos reportes indican esperas de hasta tres horas y media para completar los controles previos al embarque, lo que ha convertido los desplazamientos de temporada en un proceso más lento y complejo.

Las filas de seguridad han pasado a representar una de las consecuencias más visibles del conflicto político en Washington. Los retrasos muestran cómo las disputas presupuestarias del gobierno federal terminan afectando directamente la experiencia de viaje de millones de personas.

La realidad en el A eropuerto de Charlotte

El Aeropuerto de Charlotte ofrece un panorama relativamente más estable en comparación con otras ciudades, aunque las autoridades reconocen que la situación podría cambiar si el cierre gubernamental se prolonga. Durante la jornada del jueves 12 de marzo, las operaciones en la terminal se desarrollaron con aparente normalidad, pese a que días atrás se registraron cancelaciones y largas filas en los controles de seguridad.

Datos del aeropuerto señalan que el domingo 8 de marzo los pasajeros enfrentaron tiempos de espera de hasta 47 minutos en los filtros de seguridad. Aunque la cifra se mantiene por debajo de los tiempos reportados en otros aeropuertos, el incremento refleja el efecto progresivo del conflicto presupuestario.

Viajeros consultados en la terminal señalaron que el ambiente en Charlotte se percibía tranquilo durante la jornada reciente. Algunos pasajeros indicaron que observaron filas más extensas en otros aeropuertos del país, especialmente en Miami, donde el flujo de pasajeros suele aumentar considerablemente durante la temporada turística.

La incertidumbre relacionada con el pago de los trabajadores federales ha comenzado a influir en el funcionamiento del sistema aeroportuario. Aunque muchos agentes de seguridad continúan cumpliendo con sus funciones, la presión laboral y la reducción de personal disponible pueden provocar interrupciones en el servicio.

Ante este escenario, autoridades aeroportuarias recomiendan a los viajeros planificar sus desplazamientos con mayor anticipación. Funcionarios también sugieren revisar el estado de los vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y mantenerse atentos a los cronogramas publicados por las aerolíneas.

El incremento del tráfico por las vacaciones de primavera podría intensificar las demoras si la situación política no encuentra una solución rápida. Mientras tanto, aeropuertos y pasajeros continúan adaptándose a un escenario donde la logística del viaje depende cada vez más de factores ajenos al propio sistema de transporte aéreo.

