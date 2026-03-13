Raleigh, NC.- La Primera Dama Anna Stein y la Secretaria del Departamento de Correcciones para Adultos, Leslie Cooley Dismukes, recibieron a la Primera Dama de Oklahoma, Sarah Stitt, y a la Primera Dama de Dakota del Norte, Kjersti Armstrong, quienes asistieron a una clínica de restablecimiento de licencias de conducir en el Centro Correccional Occidental para Mujeres en Black Mountain y recorrieron los programas de rehabilitación que se ofrecen en la prisión.

Without a driver’s license, it’s hard to find a job, secure housing, receive health care, and so much more. Thanks to Pisgah Legal Services of Asheville and the Duke Law School Pro Bono Program for helping the women of the Western Correctional Center start their reentry journeys. pic.twitter.com/hqK6zhf5kU — Anna Stein (@FLONC) March 13, 2026

Durante la jornada, el personal y los voluntarios de Pisgah Legal Services, junto con estudiantes del Programa Pro Bono de la Facultad de Derecho de Duke, brindaron asistencia legal para ayudar a mujeres encarceladas a iniciar el proceso de recuperación de sus licencias de conducir suspendidas. Contar con una licencia válida permite acceder a un trabajo o cuidar de la familia.

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«Tener una licencia de conducir como documento de identificación y para facilitar el transporte es una de las herramientas más importantes para lograr la estabilidad después de la prisión», declaró el Secretario Dismukes. «Felicito a Pisgah Legal Services y al Programa Pro Bono de la Facultad de Derecho de Duke por su compromiso con la mejora de la vida y la apertura de puertas para quienes salen de prisión y se reintegran a nuestras comunidades».

“Me enorgullece que el Departamento de Correcciones para Adultos se haya puesto en contacto con Pisgah Legal Services y el Programa Pro Bono de la Facultad de Derecho de Duke para ayudar a este grupo de mujeres a estar mejor preparadas para su reinserción en la sociedad”, declaró la Primera Dama Stein. “Que la Primera Dama Stitt y la Primera Dama Armstrong estén aquí para ver el excelente trabajo que estamos realizando en Carolina del Norte, como esta clínica, ha sido una gran ventaja”.

El Programa Pro Bono de la Facultad de Derecho de Duke ayuda a las personas a acceder a mejores oportunidades de empleo y vivienda mediante la eliminación de antecedentes penales y la recuperación de la licencia de conducir. Ofrece servicios legales gratuitos, que incluyen la revisión de antecedentes y la redacción de solicitudes, frecuentemente en colaboración con organizaciones locales sin fines de lucro.

Pisgah Legal Services opera clínicas en el oeste de Carolina del Norte para ayudar a personas de bajos ingresos a recuperar sus licencias de conducir suspendidas, especialmente a aquellas con multas de tránsito impagas, deudas judiciales o suspensiones no relacionadas con la conducción. Estos servicios suelen contar con abogados y colaboradores voluntarios que brindan asesoría legal, redacción de peticiones y eliminación de antecedentes penales.

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El Departamento de Correcciones para Adultos de Carolina del Norte colabora periódicamente con facultades de derecho y organizaciones legales para realizar clínicas de recuperación de licencias de conducir en prisiones de todo el estado. En los últimos dos días, las Primeras Damas participaron en el Laboratorio de Acción de Salud Mental Juvenil de la Asociación Nacional de Gobernadores en Asheville. El evento reunió a las Primeras Damas y al personal de políticas estatales de salud mental de todo el país para debatir cómo aprovechar la influencia de las oficinas de las Primeras Damas para impulsar políticas de salud mental.

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