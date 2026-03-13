Jaelan Phillips vestirá la camiseta número 5 con los Panthers

Charlotte, NC.- Cuando Jaelan Phillips revisó la lista de jugadores de los Panthers, se dio cuenta de que todos sus números preferidos ya estaban ocupados.
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— Carolina Panthers (@Panthers) March 13, 2026
Y entonces, tuvo una revelación.
El nuevo linebacker exterior ha elegido la camiseta número 5 para hacer su debut con los Panthers esta temporada.
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Dijo que esta semana vio un gráfico creado por un fan y le gustó su aspecto, así que quería tener una puntuación de un solo dígito cuando llegara aquí.
«Pensé: ‘Un momento, el 5 es bastante difícil'», dijo Phillips.
Los Panthers vuelven a fichar al linebacker Claudin Cherelus
Los Panthers recuperaron el viernes a un jugador clave de la reserva y de los equipos especiales, y él está ansioso por volver al trabajo.
El equipo renovó el contrato del linebacker Claudin Cherelus el viernes.
Al llegar, se encontró con su nuevo compañero de equipo, Devin Lloyd, en el edificio, y estaba emocionado de estar de vuelta después de su temporada más exitosa.
Cherelus, de 27 años, disputó 14 partidos la temporada pasada, cuatro de ellos como titular.
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También fue titular en el partido de comodines contra los Rams y empató en el primer lugar del equipo con nueve tacleadas contra los Rams.
Originalmente adquirido de los Jets en 2023 a través de la lista de transferibles, ha aparecido en 33 partidos, seis de ellos como titular, y se ha convertido en un jugador de reserva confiable en la posición de linebacker.