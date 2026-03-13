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FBI califica como acto de terrorismo el tiroteo en la Universidad Old Dominion

ESTADOS UNIDOS
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Sentencian a 19 años de cárcel a líder criminal en Nueva York
Foto: Cortesía X @FBI
Maria Gabriela Perez

Norfolk.- El Director del FBI, Kash Patel, informó que la agencia ha clasificado el tiroteo ocurrido el jueves 13 de marzo en la Universidad Old Dominion (ODU) como un acto de terrorismo.

En sus redes sociales, señaló que el ataque, perpetrado por un individuo armado, resultó en la muerte de una persona y dejó a dos más heridas. El atacante falleció en el lugar tras ser neutralizado por un grupo de estudiantes, cuya intervención fue elogiada por las autoridades por haber evitado una tragedia mayor.

De la misma manera, sostuvo que la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo (JTTF) se encuentra trabajando en estrecha colaboración con la policía local para analizar las motivaciones del agresor.

Investigan sobre el ataque de la sinagoga en Michigan

Mientras tanto, en Michigan, la fiscal general Pamela Bondi confirmó en sus redes sociales que agentes del FBI y la ATF están asistiendo en la sinagoga Temple Israel, tras reportes de un tirador y el choque de un vehículo en el lugar.

De la misma manera, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que mantiene un monitoreo activo de la situación en ambos estados.

Ver más: Tiroteo en sinagoga de Michigan

Kristi Noem indicó que en West Bloomfield, Michigan, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se ha sumado al despliegue federal para asegurar el perímetro del templo religioso y recopilar pruebas.

Es de mencionar, que aunque los sucesos en Virginia y Michigan ocurrieron en un marco temporal cercano, las autoridades aún no han confirmado un vínculo directo entre ambos, pero mantienen la alerta máxima ante posibles amenazas coordinadas contra instituciones educativas y religiosas.

Por último, Patel y Bondi hicieron un llamado a la unidad y pidieron oraciones por las víctimas de la comunidad de ODU y los afectados en Michigan.

Video: Un incendio empieza por saber que NO hacer.

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