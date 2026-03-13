Charlotte, NC.- A pocos minutos del centro de Charlotte, funciona uno de los espacios históricos más representativos del estado: El Sitio Histórico Estatal Presidente James K. Polk. Este lugar ubicado en ubicado en 12031 Lancaster Highway en Pineville, conserva la memoria del undécimo presidente de Estados Unidos y permite a los visitantes acercarse a los primeros años de vida de quien marcaría una etapa relevante en la historia política del país.

El sitio ocupa parte de las tierras originales que pertenecieron a la familia del mandatario. Allí nació en 1795 James K. Polk, quien vivió en ese entorno rural hasta los once años. La propiedad formó parte de las aproximadamente 150 acres que poseía su padre, Samuel Polk, aunque actualmente el espacio histórico abarca 21 acres cuidadosamente preservadas para fines educativos y culturales.

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El complejo funciona como un centro de interpretación histórica que combina exhibiciones museográficas, recorridos guiados y actividades pedagógicas. En el centro de visitantes, el público encuentra un pequeño museo que explica cómo transcurría la vida rural en Carolina del Norte durante la infancia de Polk. Las exhibiciones también exploran su carrera política y su llegada a la presidencia, así como episodios clave de su gobierno, entre ellos la expansión territorial estadounidense y la Guerra México‑Estadounidense.

El museo proyecta además un cortometraje informativo al inicio de cada hora. Este material audiovisual ofrece una síntesis clara sobre la vida del mandatario y el contexto político de su administración entre 1845 y 1849.

Dentro del recinto se conservan tres edificaciones reconstruidas que recrean la estructura original de la propiedad familiar. Entre ellas destaca la cabaña principal donde vivió la familia Polk, una cocina independiente y un edificio destinado al almacenamiento de alimentos. Estas construcciones reflejan las características típicas de las viviendas rurales del siglo XVIII y principios del XIX en la región.

Un huerto histórico completa el recorrido. Este espacio reproduce la apariencia y organización de los cultivos domésticos que muchas familias mantenían en Carolina del Norte durante esa época. Los visitantes también encuentran áreas de descanso, un espacio para picnic y un pequeño cementerio trasladado al sitio, donde descansan la abuela del presidente y otros familiares que vivieron en la zona.

El complejo mantiene además conexión con el sistema natural del Little Sugar Creek Greenway, una red de senderos utilizada para caminatas y actividades recreativas en el condado Mecklenburg.

Visitas guiadas y horarios

Las visitas guiadas permiten ingresar al interior de las cabañas históricas y conocer detalles sobre la vida cotidiana de la familia Polk. Los recorridos se realizan los jueves, viernes y sábados en tres horarios: 10:00 de la mañana, 12:00 del mediodía y 2:00 de la tarde.

El sitio abre de martes a sábado entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. La entrada diaria al complejo resulta gratuita para el público general, aunque algunos eventos especiales pueden requerir boleto. Las visitas guiadas cuentan con tarifas accesibles: cuatro dólares para adultos, tres dólares para personas mayores de 65 años y militares, y un dólar para jóvenes entre 3 y 17 años.

Las instituciones educativas reciben un tratamiento especial. Las escuelas públicas, privadas y programas de educación en casa registrados pueden acceder gratuitamente a las visitas guiadas. Las excursiones escolares también pueden participar en actividades adicionales, como talleres o demostraciones de historia viva, con un costo mínimo por estudiante.

También los organizadores del lugar impulsan una misión clara: Recrear la infancia y la presidencia de Polk mediante experiencias educativas que conecten al visitante con la historia. A lo largo del año, el sitio programa festivales, recreaciones históricas y encuentros culturales que amplían el conocimiento sobre una figura clave de la política estadounidense.

Además este espacio histórico, ubicado en 12031 Lancaster Highway en Pineville, continúa atrayendo a residentes y turistas que buscan comprender el origen y el legado de uno de los presidentes más influyentes del siglo XIX en Estados Unidos.

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Finalmente puede obtener más información en su página web www.jameskpolk.net.

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