El FBI suma al primer líder del Tren de Aragua a su lista de ciberfugitivos

Washington, D.C. – El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció la incorporación de Aníbal Alexander Canelón Aguirre a su lista de los diez fugitivos más buscados, marcando un hito al ser el primer perfil de delitos cibernéticos en integrar este grupo.

Así lo anunció el director del FBI, Kash Patel, en sus redes sociales, en el que indicó que Aguirre es señalado como el presunto líder de una red internacional de «jackpotting» de cajeros automáticos vinculada a la organización criminal Tren de Aragua (TdA).

Recordó que estas actividades delictivas se han desarrollado de manera sostenida desde al menos el año 2024.

En este sentido, señaló que para incentivar la captura de Aguirre, el FBI ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca directamente a su arresto.

Instó a los ciudadanos que pueden reportar cualquier dato relevante a través de la línea telefónica oficial 1-800-CALL-FBI o mediante el portal web de propinas de la agencia.

🚨 Another addition to the @FBI’s Ten Most Wanted Fugitives list. After taking a historic SIX of the Top Ten off the board last year, we continue to replenish our list. Today’s: Anibal Alexander Canelon Aguirre – wanted for his alleged role leading an international ATM… pic.twitter.com/BXsEHvUGfb — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 13, 2026

Detienen a otro integrante del Tren de Aragua

Por otro lado, el Departamento de Justicia confirmó en un comunicado el arresto de Rafael Enrique Gámez Salas, alias «Turko», un ciudadano venezolano vinculado a la célula «Los Piratas» del Tren de Aragua en Chile.

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Señalaron que Gámez Salas, quien ya contaba con antecedentes por tráfico de personas en EE.UU., es requerido por la justicia chilena bajo acusaciones de secuestro, extorsión y el homicidio de un exmilitar venezolano.

Al respecto, el subfiscal General, Todd Blanche, calificó a Gámez Salas como una amenaza directa para la seguridad pública y criticó su reingreso ilegal al país. El proceso de extradición hacia Chile se encuentra en marcha, gracias a las investigaciones coordinadas entre el FBI, el Servicio de Alguaciles y las autoridades chilenas durante el último año.

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