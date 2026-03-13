EE.UU. reporta la neutralización de las capacidades militares de Irán

Washington, D.C. – El presidente Donald J. Trump anunció que la Operación Furia Épica, ha neutralizado sistemáticamente, las capacidades de proyección del poder del régimen iraní están siendo neutralizadas sistemáticamente.
En sus redes sociales afirmó que la administración está «destruyendo totalmente al régimen terrorista de Irán en lo militar y económico». Desacreditando reportes de prensa que sugieren una falta de progreso en la ofensiva.
“We are totally destroying the terrorist regime of Iran, militarily, economically, and otherwise, yet, if you read the Failing New York Times, you would incorrectly think that we are not winning. Iran’s Navy is gone, their Air Force is no longer…” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/iZKd6N1J70
— The White House (@WhiteHouse) March 13, 2026
Resaltan las operaciones militares contra Irán
Por su parte, en una rueda de prensa del viernes 13 de marzo, subrayó que nunca antes un ejército moderno y capaz había sido devastado y quedado «ineficaz para el combate» de manera tan acelerada.
"Please keep the brave Airmen, their families, friends, and units in your thoughts in the coming hours and days. Our service members make an incredible sacrifice to go froward and do the things that the nation asks of them." 🙏🇺🇸pic.twitter.com/gqDTasKqCR
— The White House (@WhiteHouse) March 13, 2026
Según el balance oficial, la Marina y la Fuerza Aérea de Irán han dejado de ser operativas, mientras que sus defensas aéreas han sido prácticamente eliminadas.
Detallaron que los lanzadores de misiles y drones están siendo interceptados o destruidos, registrando una caída del 90% en el volumen de fuego del enemigo.
"Never before has a modern, capable military, which Iran used to have, been so quickly destroyed and made combat ineffective — devastated. We said it would not be a fair fight, and it has not been," says @SecWar on Operation Epic Fury.
"Iran has no air defenses. Iran has no air… pic.twitter.com/UH9wTHLDib
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026
De la misma manera, la administración describió la situación actual en el Estrecho de Ormuz como una muestra de «absoluta desesperación» por parte del régimen iraní ante el avance estadounidense.
Asimismo, Hegseth enfatizó que el enfrentamiento no ha sido equilibrado debido a la superioridad tecnológica y estratégica desplegada, cumpliendo con el plan de inhabilitar cualquier capacidad militar significativa de Irán a un ritmo sin precedentes históricos.
Por último, reafirmaron que el objetivo final es la eliminación total de las amenazas a la paz y la estabilidad en el Medio Oriente. El CENTCOM reiteró que el régimen iraní ha sido el principal factor de inestabilidad en la región por años, y que las fuerzas estadounidenses continuarán tomando medidas decisivas para asegurar que sus capacidades de agresión no vuelvan a representar un peligro.
