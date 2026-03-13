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Cuba confirma diálogos con EE.UU.

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Cuba confirma diálogos con EE.UU.
Foto: Cortesía X @PresidenciaCuba
Maria Gabriela Perez

La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que su gobierno ha mantenido conversaciones recientes con representantes de los Estados Unidos con el fin de buscar soluciones diplomáticas a sus conflictos históricos.

El primer mandatario en cadena nacional trasmitida el viernes 13 de marzo señaló que estos acercamientos, coordinados con el liderazgo de Raúl Castro y las máximas estructuras del Partido Comunista, buscan identificar áreas de beneficio mutuo y cooperación.

Durante su intervención, Díaz-Canel explicó que los diálogos están orientados a garantizar la paz en la región y a enfrentar amenazas comunes de seguridad.

De la misma manera, Díaz-Canel insistió en que Cuba aspira a una relación basada en el respeto a la soberanía y a los sistemas políticos de cada nación, alejándose de la confrontación directa. Estos esfuerzos de entendimiento habrían sido facilitados por factores internacionales que, según el gobierno de la isla, han permitido crear espacios de comunicación efectivos entre ambos países.

Ver más: Trump vaticina caída del régimen de Cuba y delega negociaciones a Marco Rubio

«Es un proceso muy sensible, que se aborda con la discreción que lleva cada momento. Se aborda con sensibilidad, con responsabilidad y mucha seriedad», afirmó Díaz-Canel.

Esperan la visita del FBI

Por otro lado, se conoció que en un anuncio relacionado, la administración cubana informó que espera la visita de una delegación del FBI para colaborar en la investigación de un incidente naval que dejó cinco fallecidos.

En este sentido, el gobierno cubano adelantó que el próximo lunes se anunciarán nuevas medidas para facilitar la integración de los cubanos residentes en el exterior en la economía del país.

Es de mencionar, que también se confirmó la próxima liberación de 51 prisioneros bajo la mediación del Vaticano, en un momento donde la isla enfrenta una crisis severa agravada por el bloqueo petrolero.

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