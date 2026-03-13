Capturan en Sinaloa a uno de los diez fugitivos más buscados en EE.UU.

Sinaloa.- Las autoridades mexicanas, en coordinación con agencias estadounidenses, lograron la captura de uno de los diez fugitivos más buscado por las autoridades policiales de Estados Unidos, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en México.

En un comunicado publicado por el director del FBI, Kas Patel, indicó que el detenido identificado como Samuel Ramírez Jr. es un ciudadano estadounidense de 33 años, quien formaba parte de la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

🚨🚨 CAPTURED: #FBI Ten Most Wanted Fugitive Samuel Ramirez, Jr., has been apprehended in Sinaloa, Mexico. He was returned to the United States and taken into custody by Federal Way Police in Washington state where he will face justice. Help the FBI capture the other fugitives… pic.twitter.com/swl30RZKdB — FBI (@FBI) March 12, 2026

Explicó que estaba acusado del asesinato de dos mujeres en un bar de Federal Way, Washington, en mayo de 2023. La detención se produjo apenas una hora y trece minutos después de que su perfil fuera incluido oficialmente en la lista de máxima prioridad del Buró.

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Despliegue masivo de diversos organismos de seguridad

De la misma manera, a través de varios medios de comunicación se conoció que el operativo de captura fue el resultado de un despliegue masivo en el que participaron el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, bajo los mecanismos de cooperación internacional.

FBI Ten Most Wanted Fugitive Charged in Double Homicide Apprehended in Mexico 🚨 Samuel Ramirez Jr. is the Quickest Captured Ten Most Wanted Fugitive in the History of the List “Unlike the prior Administration, this Department of Justice is arresting the FBI’s Top Ten Most… pic.twitter.com/OLERQBFk5A — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) March 12, 2026

Trascendió que tras ser localizado en el norte de México, Ramírez Jr. fue arrestado sin incidentes y deportado de inmediato hacia el estado de Washington.

Actualmente, se encuentra bajo custodia de la policía de Federal Way, donde deberá enfrentar los cargos por homicidio que pesan en su contra desde el año pasado.

Es de mencionar, que el FBI había incrementado recientemente la recompensa por información que condujera a su arresto de 25.000 dólares a un millón de dólares.

Por último, Patel, enfatizó la importancia de la colaboración del público para localizar a criminales de alta peligrosidad. Este caso subraya la efectividad de las recompensas millonarias y el intercambio de inteligencia en tiempo real para cerrar el cerco sobre prófugos que intentan refugiarse en otros países.

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