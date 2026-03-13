Amnistía Internacional exige la libertad de periodista detenida en Tennessee

Tennesse.- La organización Amnistía Internacional USA exigió la libertad inmediata de Estefany Rodríguez, una periodista que fue detenida por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Nashville.

En un comunicado, explicaron que Rodríguez, trabaja para los medios Nashville Noticias y Univision 42, fue interceptada el pasado 4 de marzo mientras se desplazaba en un vehículo rotulado de su empresa.

Según la organización, la detención se habría realizado sin una orden judicial, a pesar de que la comunicadora reside legalmente en el país.

Al respecto, Justin Mazzola, directivo de Amnistía Internacional, calificó el arresto como un intento de utilizar el sistema de inmigración para silenciar la labor periodística.

Se encontraba en proceso de solicitud de asilo

De la misma manera, destacaron que Rodríguez, originaria de Colombia, se encuentra actualmente en proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos tras haber recibido amenazas de muerte en su país natal debido a sus reportajes.

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Detallaron que tras su captura en Tennessee, fue trasladada a un centro de procesamiento de ICE en el estado de Luisiana, donde permanece bajo custodia.

En este sentido, la organización defensora de los derechos humanos advirtió sobre lo que considera un ataque creciente a la libertad de prensa y de expresión bajo la administración actual.

#AlertaFLIP 🧵 La periodista colombiana Estefany Rodríguez, reportera de los medios Nashville Noticias y Univision 42 Nashville, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Nashville, Tennessee. Aún no se… pic.twitter.com/8sya66RUFj — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) March 6, 2026

Además, Mazzola señaló que los periodistas deben poder informar de manera independiente sin temor a represalias o intimidaciones por parte del Estado. Asimismo, denunció que este tipo de prácticas buscan generar un «efecto paralizante» entre los reporteros que cubren temas sensibles como la aplicación de leyes migratorias y los derechos de los inmigrantes.

Por último, Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno estadounidense para que cumpla con su obligación de proteger el ejercicio libre del periodismo. El comunicado subraya que una prensa libre es fundamental para la rendición de cuentas de los actores poderosos en una democracia.

La organización concluyó afirmando que no permitirá que se normalicen los ataques contra quienes buscan informar la verdad, instando a la comunidad internacional a estar alerta sobre la situación de Rodríguez y otros profesionales en situaciones similares.

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