Accidente automovilístico fatal en la cuadra 9900 Statesville Rd

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando un accidente automovilístico fatal en North Division.

El jueves 12 de marzo de 2026, aproximadamente a las 5:34 p.m., agentes de North Division respondieron a una llamada de emergencia por un accidente de tráfico con heridos en la cuadra 9900 Statesville Rd. El Departamento de Policía de Huntersville, el Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC también acudieron al lugar.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron un Dodge Charger y un Toyota Corolla fuera de la carretera, ambos con daños en la parte delantera. El conductor del Toyota, Julian Allen (35), fue declarado muerto en el lugar. El conductor del Dodge Charger, Booker Crank (34), fue trasladado al hospital con heridas leves.

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves y del Grupo de Trabajo contra la Conducción bajo los Efectos del Alcohol acudieron al lugar y procesaron la escena.

La investigación preliminar indica que el Toyota circulaba en dirección norte por Statesville Rd, cruzó la doble línea amarilla y colisionó con el Dodge Charger que circulaba en dirección sur. Ambos vehículos se salieron de la carretera y quedaron detenidos.

Será necesaria una investigación más exhaustiva para determinar si la conducción bajo los efectos del alcohol o la velocidad son factores determinantes en este caso.

Los familiares más cercanos de Julian Allen han sido notificados de su fallecimiento.

Esta es una investigación activa en curso. A medida que se obtenga más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Cualquier testigo del accidente o persona con información al respecto debe comunicarse con el detective Worthy al (704) 432-2169 , extensión 4. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o con Charlotte Crime Stoppers . El número de informe de este caso es 20260312-1734-00.

Video: CMPD identifica las zonas con mayor indice delictivo en Charlotte y refuerza actividades.