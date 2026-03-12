Venezolanos vencen el miedo y marchan para exigir mejoras salariales

Caracas.- Luego de varios años de miedo y represarías por el gobierno de Nicolás Maduro, decenas de trabajadores públicos, docentes, enfermeros y pensionados se movilizaron el jueves 12 de marzo en Caracas para exigir mejoras laborables.

Con el lema “no quiero bono, no quiero CLAP, lo que quiero es salario digno”, los trabajadores salieron también en diversas ciudades de Venezuela.

La jornada nacional de protesta, convocada al cumplirse cuatro años exactos desde el último aumento del salario mínimo legal, marcó un hito en la movilización civil, con los manifestantes coreando consignas que resaltan un quiebre en la barrera del miedo que había imperado en años anteriores.

El mundo debe mirar a Venezuela y entender que los autoritarismos, si no se combaten con firmeza y determinación, terminan destruyendo naciones enteras. Nuestro apoyo a los trabajadores venezolanos que hoy alzan la voz. La libertad y la prosperidad solo volverán cuando se expulse… pic.twitter.com/J22JIwHOaQ — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) March 12, 2026

Medios de comunicación destacaron que desde la Plaza Caracas hasta diversos puntos del interior del país, como Valencia, Barquisimeto y Ciudad Guayana, la exigencia fue unánime: la indexación del salario a la canasta básica y el fin de la política de «bonificación» de los ingresos.

#12Marzo 🇻🇪 | Los trabajadores de #Carabobo se unen en una sola voz y reiteran su derecho a la protesta cívica! Por la dignidad de cada trabajador, de cada ciudadano de Venezuela y por la libertad plena de todos los inocentes que siguen tras las rejas por pensar distinto. pic.twitter.com/MAUlHm7OOv — Comando ConVzla Carabobo (@CaraboboConVzla) March 12, 2026

Seguirán en las calles exigiendo un salario digno

De la misma manera, los líderes sindicales denunciaron que el salario mínimo actual, estancado desde marzo de 2022, se ha pulverizado debido a la inflación, dejando a millones de familias en una situación de precariedad extrema que vulnera el Artículo 91 de la Constitución Nacional.

¡Marcha de los empleados públicos en Caracas avanza pese a los obstáculos del régimen! Los venezolanos estamos decididos a vivir en un país próspero y de oportunidades. La Venezuela de la justicia la construiremos juntos. pic.twitter.com/KlccVANfoy — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) March 12, 2026

«Hoy no solo marchamos por hambre, marchamos porque hemos perdido el miedo a exigir lo que nos corresponde por derecho», afirmó uno de los voceros de la Coalición Sindical Nacional durante la concentración en la capital.

Por último, los organizadores anunciaron que este es solo el inicio de una agenda de conflicto permanente hasta que se anuncie un ajuste que cubra el costo de la canasta alimentaria, reafirmando que la calle seguirá siendo el escenario principal de la lucha social en Venezuela.

