Trump exige aprobar Ley SAVE para proteger integridad electoral

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump hizo un llamado urgente al Congreso para aprobar de inmediato la Ley SAVE America (Salvaguardar las Elecciones de Estados Unidos).

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, indicó que la legislación tiene como objetivo principal implementar la exigencia de identificación de votante y comprobante de ciudadanía para todas las elecciones federales.

El primer mandatario señaló que estas protecciones son fundamentales para garantizar la transparencia y evitar que el voto ilegal de extranjeros comprometa la voluntad popular.

De la misma manera, la Casa Blanca presentó datos que demuestran un apoyo bipartidista masivo a la medida, citando encuestas que revelan que el 81% de los estadounidenses está a favor del ID de votante.

Además, el informe destaca que organizaciones como el Centro de Investigación Pew y encuestas de Harvard confirman que incluso una amplia mayoría de votantes demócratas e independientes consideran la identificación como un «paso lógico».

Busca limpiar los registros electorales de los no ciudadanos

Por otro lado, la administración argumenta que si se requiere identificación para viajar o cobrar cheques, el voto debe ser protegido de igual manera.

Detallaron que la propuesta también ataca el sistema de voto masivo por correo, citando advertencias históricas sobre los riesgos de fraude asociados con esta modalidad.

Es de mencionar, que la Ley SAVE busca que los estados limpien sus registros electorales de no ciudadanos, una medida que, según encuestas de Harvard CAPS/Harris, cuenta con el respaldo del 80% de la población.

Por último, la administración Trump insiste en que las regulaciones que previenen el fraude aumentan la confianza del electorado y, por ende, la participación. Con esta presión al Congreso, el ejecutivo busca blindar el sistema electoral antes de los próximos ciclos de votación nacional.

