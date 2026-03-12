Modified date:

Tiroteo en sinagoga de Michigan

ESTADOS UNIDOS
2
Tiroteo en sinagoga de Michigan
Foto: Cortesía X @mspmetrodet
Maria Gabriela Perez

Michigan.- Las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales se encuentran desplegadas en West Bloomfield, Michigan, el jueves 12 de marzo, tras reportarse un tiroteo activo en el Temple Israel este mediodía.

A través de las redes sociales de la Policía Estatal de Michigan (MSP) se confirmó que el incidente sigue en curso en la ubicación de Walnut Lake Road, lo que ha generado un operativo masivo para asegurar el perímetro.

Indicaron que las autoridades han solicitado a la ciudadanía evitar la zona por completo para permitir la respuesta de emergencia.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, calificó el suceso como «desgarrador» y aseguró que se mantiene en estrecho contacto con las autoridades para monitorear la situación.

«La comunidad judía de Michigan debe poder vivir y practicar su fe en paz; el antisemitismo y la violencia no tienen lugar en nuestro estado», expresó la mandataria en un comunicado oficial. Whitmer también agradeció la rápida acción de los oficiales que llegaron al lugar para enfrentar la amenaza.

Refuerzan la seguridad en otros lugares de culto

De la misma manera, como medida preventiva, la Policía Estatal ha ordenado un incremento inmediato de las patrullas en otros lugares de culto dentro del distrito.

Ver más: Tiroteo en complejo de apartamentos deja a un menor con heridas de gravedad

Se conoció que aunque el área alrededor del templo está siendo resguardada por agencias de múltiples niveles, la situación se considera «no segura» para los civiles.

En este sentido, las autoridades han reforzado el mensaje de vigilancia ciudadana, instando a cualquier persona que vea actividad sospechosa a reportarla de inmediato a las líneas de inteligencia policial.

Es de mencionar, que hasta el momento, no se ha proporcionado una cifra oficial de víctimas ni detalles sobre el sospechoso, mientras las unidades tácticas continúan trabajando dentro de las instalaciones.

Video: Un incendio empieza por saber que NO hacer.

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte