Tiroteo en sinagoga de Michigan

Michigan.- Las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales se encuentran desplegadas en West Bloomfield, Michigan, el jueves 12 de marzo, tras reportarse un tiroteo activo en el Temple Israel este mediodía.

A través de las redes sociales de la Policía Estatal de Michigan (MSP) se confirmó que el incidente sigue en curso en la ubicación de Walnut Lake Road, lo que ha generado un operativo masivo para asegurar el perímetro.

Active Shooting:

03/12 at 12:30 p m

Location:

5725 Walnut Lake Road (Temple Israel)

Synopsis:

The Michigan State Police is aware of an active shooting incident that is ongoing in West Bloomfield. We are asking for community members to stay away from the area to allow for police… pic.twitter.com/u0FB6ijT3c — MSP Second District (@mspmetrodet) March 12, 2026

Indicaron que las autoridades han solicitado a la ciudadanía evitar la zona por completo para permitir la respuesta de emergencia.

Federal, State, County and Local Police are continuing to secure the area around the Temple. We continue to ask members of the community to stay away from the scene as it is not safe. Please remember if you see something say something! (855 MICH TIP) pic.twitter.com/GBVoAdRHPj — MSP Second District (@mspmetrodet) March 12, 2026

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, calificó el suceso como «desgarrador» y aseguró que se mantiene en estrecho contacto con las autoridades para monitorear la situación.

«La comunidad judía de Michigan debe poder vivir y practicar su fe en paz; el antisemitismo y la violencia no tienen lugar en nuestro estado», expresó la mandataria en un comunicado oficial. Whitmer también agradeció la rápida acción de los oficiales que llegaron al lugar para enfrentar la amenaza.

Refuerzan la seguridad en otros lugares de culto

De la misma manera, como medida preventiva, la Policía Estatal ha ordenado un incremento inmediato de las patrullas en otros lugares de culto dentro del distrito.

Ver más: Tiroteo en complejo de apartamentos deja a un menor con heridas de gravedad

Se conoció que aunque el área alrededor del templo está siendo resguardada por agencias de múltiples niveles, la situación se considera «no segura» para los civiles.

🚨 DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN – ACTIVE SHOOTER REPORTED • Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say

• Reports indicate shots were fired after the crash

• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5 — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

En este sentido, las autoridades han reforzado el mensaje de vigilancia ciudadana, instando a cualquier persona que vea actividad sospechosa a reportarla de inmediato a las líneas de inteligencia policial.

Es de mencionar, que hasta el momento, no se ha proporcionado una cifra oficial de víctimas ni detalles sobre el sospechoso, mientras las unidades tácticas continúan trabajando dentro de las instalaciones.

Video: Un incendio empieza por saber que NO hacer.