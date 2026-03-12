Operativo de ICE en Los Ángeles captura a migrantes indocumentados

Los Ángeles – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a nueve migrantes indocumentados con condenas previas por delitos sexuales en el área metropolitana de Los Ángeles.

En un comunicado, explicaron que los detenidos, todos ciudadanos mexicanos y salvadoreños, poseen historiales criminales que incluyen violaciones de menores, abusos lascivos y secuestro.

Detallaron que el operativo subraya el compromiso federal de remover a criminales peligrosos que representan una amenaza directa para las comunidades locales.

Al respecto, el director de ICE, Todd M. Lyons, criticó duramente las políticas de «Ciudad Santuario» de California, señalando que la falta de cooperación estatal pone en riesgo la vida de ciudadanos inocentes.

Denuncian las acciones migratorias por Newsom

Según datos de la agencia, desde el 20 de enero de 2025, el gobierno de Gavin Newsom se ha negado a honrar más de 4.500 órdenes de detención migratoria. Esta falta de coordinación obligó a los agentes federales a realizar arrestos en las calles, luego de que los criminales fueran liberados por cárceles locales.

De la misma manera, indicaron que entre los casos destacados se encuentra el de Darwin Vázquez Ramos, un delincuente mexicano registrado como agresor sexual con múltiples condenas en tres estados.

Asimismo, detallaron que entre los detenidos están Juan Parra Gómez y Lucas Rendón Hernández, ambos convictos por abusos contra menores de edad, quienes habían sido liberados por las autoridades locales a pesar de las alertas emitidas por ICE.

La agencia estima que todavía existen más de 33.000 órdenes de detención activas para criminales extranjeros en prisiones de California.

Por último, las autoridades de ICE aseguraron que los nueve sujetos arrestados enfrentarán procesos de deportación inmediata para garantizar que no vuelvan a victimizar a la población.

