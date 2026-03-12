Gobierno de EE.UU. y expertos firman alianza para mejorar la salud femenina

Washington.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Asociación Americana de Urología (AUA) anunciaron un histórico Memorando de Entendimiento (MOU) que tiene como objetivo principal promover el uso de terapias de estrógeno local para tratar afecciones comunes en mujeres posmenopáusicas.

En un comunicado, explicaron que esta colaboración busca cerrar la brecha de información sobre tratamientos seguros para el síndrome genitourinario de la menopausia (GSM) y las infecciones urinarias recurrentes.

Al respecto, la Dra. Dorothy A. Fink, directora de la Oficina de Salud de la Mujer del HHS, señaló que muchas mujeres desconocen que estas terapias son una opción eficaz y segura.

Acotaron que la disminución de estrógeno tras la menopausia provoca cambios fisiológicos que elevan el riesgo de infecciones graves y urosepsis.

En este sentido, indicaron que el acuerdo pretende educar tanto a pacientes como a proveedores de salud sobre cómo el estrógeno local puede restaurar el tejido urogenital y prevenir complicaciones sistémicas que podrían ser mortales.

Ver más: Lanzan ofensiva contra empresas de telemedicina en EE.UU.

Buscan prevenir enfermedades

Por otro lado, resaltaron que más allá de la prevención de enfermedades, la iniciativa destaca los beneficios de estos tratamientos en la calidad de vida y la salud sexual de las mujeres.

Afirmaron que la terapia ha demostrado ser eficaz para reducir el dolor pélvico crónico, mejorar la elasticidad de los tejidos y disminuir la frecuencia de la urgencia urinaria. Al abordar estos síntomas, la alianza busca reducir el uso excesivo de antibióticos y las visitas de emergencia a los hospitales por infecciones recurrentes.

En este sentido, indicaron que el acuerdo tendrá una duración inicial de un año, con la posibilidad de extenderse hasta por cinco años mediante consentimiento mutuo.

Por último, ambas instituciones destacaron que trabajarán en la creación de recursos educativos y campañas de concienciación a nivel nacional.

Video: Un incendio empieza por saber que NO hacer.