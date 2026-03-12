EE.UU. inaugura oficina del FBI en Quito para combatir el crimen transnacional

Quito.- El Encargado de Negocios de la Embajada y Consulado de los Estados Unidos en Ecuador, Lawrence Petroni, inauguró oficialmente la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el país.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, detalló que el operativo busca consolidar un frente común contra las estructuras criminales que operan en la región, marcando una nueva etapa en la alianza estratégica entre ambas naciones.

Durante el evento de apertura, se formalizó la creación de una unidad de confianza que permitirá un intercambio de inteligencia más fluido y especializado.

Petroni, subrayó que esta oficina no solo representa una presencia física, sino un compromiso profundo para elevar los estándares de investigación criminal en el territorio ecuatoriano, integrando metodologías avanzadas de la agencia estadounidense.

De la misma manera, destacaron que el objetivo central de esta nueva oficina es potenciar la capacidad conjunta para identificar y desmantelar redes delictivas de alto impacto.

Se enfocarán en combatir el tráfico de drogas

Según la delegación diplomática, las operaciones se enfocarán prioritariamente en el combate al tráfico de drogas, el lavado de activos, el contrabando de armas y el financiamiento del terrorismo, amenazas que afectan la estabilidad democrática y la seguridad ciudadana.

En este sentido, afirmaron que con la firma del memorando de entendimiento, el Gobierno de los Estados Unidos reafirma su apoyo institucional al Ecuador en la lucha contra la impunidad.

Por último, acotaron que esta colaboración técnica y operativa facilitará que los responsables de delitos transnacionales sean llevados ante la justicia con mayor eficacia, reforzando la vigilancia en puntos estratégicos y mejorando la respuesta institucional ante el crimen organizado.

