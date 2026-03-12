EE.UU. garantiza seguridad para el Mundial 2026

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó el compromiso de su administración con la seguridad y la apertura del Mundial de la FIFA 2026, asegurando que todas las naciones calificadas son bienvenidas a competir en suelo estadounidense.

A través de recientes declaraciones en sus redes sociales, el primer mandatario subrayó que, aunque el enfoque principal de su gobierno es la seguridad nacional y la estabilidad regional, los canales diplomáticos y deportivos permanecen abiertos para los atletas internacionales, independientemente de las tensiones políticas.

Estas afirmaciones surgen tras el anuncio oficial del Ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, quien descartó la participación de la selección nacional de fútbol en la cita mundialista. El funcionario iraní argumentó que «bajo ninguna circunstancia» el equipo viajará a los Estados Unidos, citando la falta de condiciones de seguridad para sus jugadores y la actual situación de conflicto.

Trump garantiza la seguridad en el Mundial

Por su parte, el presidente Trump señaló que, si bien respeta las decisiones soberanas de cada país, la prioridad de los Estados Unidos es garantizar un evento de clase mundial donde predomine la ley y el orden.

«Realmente queremos que el deporte sea lo que una a la gente, pero la seguridad de nuestra nación y de los asistentes al torneo no es negociable», indicó el mandatario.

Por su parte, la Casa Blanca enfatizó que las exenciones de visa para delegaciones deportivas siguen vigentes, buscando mitigar el impacto de las restricciones de viaje actuales sobre el desarrollo del torneo.

De la misma manera, se conoció que la FIFA, que ha estado en contacto directo con el equipo de trabajo del Mundial en la Casa Blanca, analiza ahora las implicaciones reglamentarias de esta retirada.

