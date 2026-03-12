Cygnus XL deja la Estación Espacial tras 7 meses

Cabo Cañaveral – La nave de carga Cygnus XL, de la empresa Northrop Grumman, se desacopló con éxito de la Estación Espacial Internacional (ISS) tras completar una misión de siete meses.

Así lo anunció la NASA en un comunicado en el que explicó que el brazo robótico Canadarm2 liberó la cápsula mientras el complejo orbital volaba sobre el Océano Atlántico sur.

Detallaron que esta maniobra marca el inicio de la fase final de una misión que entregó suministros críticos y hardware de investigación para la NASA y sus socios internacionales.

Por otro lado, indicaron que durante su estancia en el laboratorio orbital, la nave suministró aproximadamente 11.000 libras de carga, que incluían equipos para investigaciones científicas y productos comerciales.

Acotaron que la partida de la Cygnus permite liberar un puerto de acoplamiento en el módulo Unity para futuras misiones de abastecimiento.

LIVE: Northrop Grumman's uncrewed Cygnus XL spacecraft is departing from the @Space_Station. Release is scheduled for 7am ET (1100 UTC). https://t.co/t1csaPPlIa — NASA (@NASA) March 12, 2026

Astronautas supervisaron el procedimiento

Por otro lado, señalaron que los astronautas a bordo de la ISS supervisaron la liberación, asegurando que la nave se alejara a una distancia segura antes de iniciar sus maniobras de navegación autónoma.

Ver más: La NASA inicia fase crítica de carga de combustible para la misión Artemis II

Asimismo, indicaron que el centro de control tiene programado el reingreso de la cápsula a la atmósfera terrestre para el sábado 14 de marzo. A diferencia de las naves que regresan muestras a la Tierra, la Cygnus está diseñada para desintegrarse de manera inofensiva.

Acotaron que durante el reingreso, el calor extremo destruirá varias toneladas de basura y desechos acumulados en la estación, eliminándolos de forma segura sobre zonas no habitadas.

Por último, la NASA destacó que este tipo de misiones comerciales son fundamentales para mantener la operatividad continua de la ISS y avanzar en la exploración espacial profunda.

Video: Peligros ocultos en productos de limpieza.