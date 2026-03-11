José Antonio Kast asume la presidencia de Chile

Valparaíso.- El exdiputado José Antonio Kast fue investido el miércoles 11 de marzo como el nuevo presidente de Chile, marcando un giro político significativo al convertirse en el primer mandatario de derecha en el poder desde 1990.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, donde la presidenta del Senado, Paulina Núñez, le entregó la banda presidencial ante la presencia de delegaciones internacionales de primer nivel, incluyendo al rey Felipe VI de España y varios líderes regionales como Javier Milei y Daniel Noboa.

Medios de comunicación indicaron que con 60 años y una plataforma centrada en la seguridad y la economía, Kast sucede al progresista Gabriel Boric bajo la promesa de que «las cosas van a cambiar».

Cuenta con un gabinete mayormente por expertos académicos

Es de destacar que el nuevo mandatario, quien renunció a su militancia en el Partido Republicano para gobernar con un perfil más institucional, ha conformado un gabinete de 24 ministros compuesto mayoritariamente por académicos y expertos del sector privado, priorizando la eficiencia técnica sobre la experiencia política tradicional.

Asimismo, es de mencionar que entre sus principales desafíos se encuentra un Parlamento fragmentado donde no cuenta con una mayoría clara, lo que le obligará a negociar con la derecha tradicional y sectores del centro.

Además, medios de comunicación han destacado que su programa de gobierno se enfocará en tres ejes urgentes: combatir la migración irregular, fortalecer la seguridad pública y reactivar la economía. A pesar de su postura conservadora, Kast aseguró durante su campaña que se centrará en las prioridades sociales antes que en disputas culturales.

Por último, la toma de posesión contó también con la notable presencia de figuras de la oposición internacional, como María Corina Machado.

