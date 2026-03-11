Irán se retira del Mundial 2026 en protesta contra EE.UU. e Israel

Teherán.- El gobierno de Irán anunció oficialmente que su selección nacional de fútbol no participará en el próximo Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

A través de varios medios de comunicación se conoció que esta decisión responde a los ataques ocurridos el 28 de febrero, donde falleció el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Según declaraciones del ministro de deportes iraní, el país no se encuentra en condiciones de competir tras las acciones militares de Estados Unidos e Israel, las cuales calificó como «maliciosas» y responsables de miles de muertes civiles.

Es de mencionar, que esta retirada se produce a pesar de las recientes garantías dadas por el presidente Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En un encuentro privado, Trump había asegurado que el equipo persa sería bienvenido y que se facilitarían visados para los jugadores y el cuerpo técnico, aunque no para los aficionados por razones de seguridad nacional.

En este sentido, con este boicot, la selección iraní deja vacantes sus enfrentamientos previstos en Los Ángeles y Seattle contra Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto.

Sanciones de la FIFA

Por otro lado, se conoció que la decisión conlleva severas consecuencias económicas y deportivas para la Federación Iraní. De acuerdo con el reglamento de la FIFA, la renuncia a menos de 90 días del torneo implica multas que superan los 600.000 dólares, además de la obligación de reembolsar los 1.5 millones de dólares otorgados para la preparación y la pérdida de los 10.5 millones por participar en la fase de grupos.

Asimismo, el organismo rector del fútbol podría imponer una suspensión a largo plazo para futuras competiciones internacionales.

Datos de interés

Es de recordar que seis integrantes de la selección femenina solicitaron asilo en Australia tras una controversia por no cantar el himno nacional. Con la inauguración del Mundial a solo 93 días de distancia, la FIFA deberá decidir ahora cómo reestructurar los grupos afectados por la salida de Irán, mientras el conflicto bélico sigue impactando directamente en la diplomacia deportiva global.

