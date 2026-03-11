Inflación en EE.UU. se estabiliza antes de reunión de la Reserva Federal

Washington.- El índice de precios al consumo (IPC) en Estados Unidos cerró el mes de febrero en un 2.4 % interanual, manteniendo la misma cifra registrada en enero.

Según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la inflación subyacente, que excluye productos volátiles como alimentos y energía, también se mostró estable en un 2.5 %. Estos datos sugieren que la economía ha absorbido de manera moderada los efectos de los aranceles comerciales, justo antes de que el conflicto con Irán comenzara a presionar los precios del petróleo.

De la misma manera, el reporte mensual indica un ligero repunte del 0.3 % en el nivel general de precios, impulsado principalmente por el costo de la vivienda y el sector energético.

El combustible registró incremento

Por otro lado, detallaron que los combustibles para calefacción experimentaron un incremento notable del 11.1 % debido a las intensas olas de frío que afectaron al país durante el segundo mes del año.

Mientras, que el sector de alimentos fuera del hogar y la ropa también mostraron tendencias al alza, contrastando con la caída en los precios de vehículos usados y seguros de automóviles.

Asimismo, medios de comunicación indicaron que a pesar de las tensiones bélicas, el mercado ha recibido estas cifras con relativa calma, ya que coinciden con las proyecciones de los analistas. Sin embargo, el aumento del 0.6 % en el índice de energía en febrero marca un cambio de tendencia respecto a la caída registrada en enero, lo que podría anticipar mayores presiones inflacionarias en los meses venideros si el precio del crudo sigue subiendo debido a la guerra.

Destacan que los consumidores siguen sintiendo el peso de los alimentos, que subieron un 3.1 % en términos anuales.

Por último, se conoció que estos indicadores serán determinantes para la próxima reunión de la Reserva Federal, programada para el 17 y 18 de marzo.

Video: Gasolina más cara:conflicto EEUU-Irán

