ICE detiene a hondureño por asesinato de menor en Florida

Miami.- El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció que interpuso una orden de detención contra un migrante hondureño, por estar presuntamente acusado del homicidio de un niño de 3 años en Florida.

En un comunicado, identificaron al detenido como Samuel Antonio Maldonado-Erazo, de 28 años, quien es acusado de la muerte violenta de su sobrino de tres años en el condado Escambia, Florida.

Explicaron que el menor, quien era ciudadano estadounidense, falleció el pasado 4 de marzo tras sufrir heridas brutales que el Alguacil Chip Simmons describió como «absolutamente estremecedoras», incluyendo fracturas múltiples y quemaduras intencionales.

Precisaron que Maldonado-Erazo tiene un historial de ingresos ilegales al país. Tras ser expulsado en agosto de 2021, reingresó meses después bajo las políticas de «captura y liberación» de la administración actual. A pesar de contar con una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración en mayo de 2023, el sospechoso permanecía en territorio estadounidense.

Madre del niño fue deportada a principio del año

De la misma manera, señalaron que la madre del niño y hermana del acusado había sido deportada en enero, pero decidió dejar al menor bajo el cuidado de Maldonado-Erazo.

Al respecto, el director de ICE, Todd M. Lyons, lamentó que el niño fuera abandonado a cargo de un individuo con un perfil violento y enfatizó que el sospechoso nunca debió estar en el país.

Indicó que los otros tres hijos de Maldonado-Erazo, dos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, se encuentran actualmente bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil de Florida tras el arresto de su padre y la detención de su madre.

En este sentido, indicaron que actualmente, el acusado enfrenta cargos de homicidio involuntario y permanece en la cárcel del condado Escambia. ICE ha solicitado formalmente que se les notifique antes de cualquier posible liberación para proceder con su expulsión definitiva del país.

