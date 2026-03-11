Hylton y las puertorriqueñas se lucen en el extranjero

Charlotte, NC.- Cuatro jugadoras del Carolina Ascent representaron a sus respectivas selecciones durante el reciente receso internacional de dos semanas. La defensa Jill Aguilera , la portera Sydney Martínez y la delantera María Tapia jugaron por Puerto Rico, la mediocampista B Hylton brilló con la selección sub-20 de Inglaterra, y la delantera Stella Spitzer impresionó con la selección sub-16 de Estados Unidos.

Fue otra ventana excepcional para la selección nacional de Puerto Rico. Compitiendo en el Grupo A de la Clasificación al Campeonato de la CONCACAF, Puerto Rico abrió su calendario de dos partidos con gran éxito, derrotando a San Vicente y las Granadinas por 10-0 el 27 de febrero.

Tras anotar cuatro goles durante su anterior convocatoria en diciembre, Aguilera volvió a demostrar ser la jugadora más peligrosa del campo, con un hat-trick y una asistencia. Martínez fue titular en la portería apenas unos días después de mantener la portería a cero con el Carolina Ascent contra el Dallas Trinity. La guardameta realizó una parada y aseguró su segunda imbatibilidad consecutiva, tanto a nivel de clubes como con la selección.

Una semana después, Puerto Rico derrotó a las Islas Vírgenes Estadounidenses por 9-0 para mantener su liderazgo del grupo. Tapia fue titular y causó un impacto inmediato, anotando su primer gol internacional en el minuto 41 y dando una asistencia cuatro minutos después. La capitana Aguilera continuó con su excelente racha, anotando dos goles más para sumar nueve goles en tres partidos.

El próximo partido clasificatorio de Puerto Rico será contra su rival más duro del grupo, México, el 18 de abril.

Con información de Carolina Ascent

Video: Mira Deportes desde Phoenix Arizona