EE.UU. advirtió que puertos iraníes son objetivos militares

Washington.- El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) emitió el miércoles 11 de marzo una advertencia urgente a la población civil en Irán, tras confirmar que el régimen iraní está utilizando puertos comerciales a lo largo del Estrecho de Ormuz para realizar operaciones militares.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, detalla que esta alerta surge un día después de que las fuerzas estadounidenses eliminaran múltiples embarcaciones navales iraníes. Incluyendo 16 buques minadores, que amenazaban la seguridad de la navegación internacional en la región el pasado 10 de marzo.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Las autoridades militares subrayaron que el posicionamiento de activos de guerra en infraestructuras civiles pone en riesgo la vida de inocentes. Bajo el derecho internacional, cualquier puerto civil que sea utilizado con fines militares pierde su estatus de protección y se convierte en un objetivo legítimo.

Piden a la sociedad alejarse de las instalaciones portuarias

Por otro lado, CENTCOM instó a los trabajadores portuarios, personal administrativo y tripulaciones comerciales a alejarse de inmediato de cualquier instalación donde operen fuerzas navales o equipos de combate iraníes.

De la misma manera, enfatizaron que a pesar de que el régimen de Irán continúa integrando buques de guerra en el tráfico marítimo comercial, el Comando Central asegura que las fuerzas de EE.UU. seguirán tomando todas las precauciones posibles para minimizar los daños colaterales.

No obstante, recalcaron que no se puede garantizar la seguridad de quienes permanezcan cerca de estas instalaciones estratégicas.

En este sentido, el comunicado enfatiza que la responsabilidad de este peligro recae directamente sobre las tácticas del régimen iraní.

Por último, recomendaron a los ciudadanos iraníes evitar cualquier proximidad con buques de la armada para prevenir tragedias innecesarias. Esta medida de transparencia busca deslindar la actividad comercial legítima de las provocaciones militares que han escalado la tensión en la zona durante las últimas 48 horas.

