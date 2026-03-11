Ecuador y Estados Unidos firmarán Acuerdo de Comercio Recíproco

Quito.- El ministro de producción de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo anunció que el viernes 13 de marzo se llevará a cabo la firma oficial del Acuerdo sobre Comercio Recíproco entre su país y Estados Unidos.

Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista, en el que destacó que este tratado representa un hito en la agenda internacional del país, estableciendo una plataforma estratégica diseñada para fomentar la estabilidad económica y la prosperidad en ambas naciones tras meses de negociaciones bilaterales.

Detalló que el acuerdo tiene como objetivo principal la creación de un marco normativo que permita ampliar y diversificar el flujo de exportaciones e importaciones.

Durante entrevista con @CarlosVerareal, dialogué sobre la próxima firma del Acuerdo sobre Comercio Recíproco con Estados Unidos🇺🇸, a realizarse este viernes 13 de marzo. Este acuerdo representa una nueva plataforma para promover la prosperidad, y su pronta entrada en vigor…

Atraerá inversiones extranjeras directas

Según explicó Jaramillo, la entrada en vigor de este instrumento facilitará el acceso de productos ecuatorianos al mercado estadounidense bajo condiciones más competitivas. Al tiempo que atraerá inversiones extranjeras directas que son fundamentales para el desarrollo de sectores productivos clave y la generación de empleo local.

De la misma manera, durante el diálogo, el ministro enfatizó que este pacto no solo fortalece los vínculos comerciales, sino que también consolida una alianza de beneficio mutuo en un entorno global desafiante.

Jaramillo señaló que la diversificación de la canasta comercial es una prioridad para el gobierno, y este acuerdo es la herramienta idónea para que pequeñas y medianas empresas logren expandir sus fronteras hacia una de las economías más grandes del mundo.

Por último, invitó a la ciudadanía y a los sectores gremiales a profundizar en los detalles de este avance diplomático a través de la entrevista completa disponible en sus plataformas digitales.

