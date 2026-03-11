Cierre de seguridad en la Casa Blanca tras incidente con vehículo

Washington.- Autoridades policiales registraron la mañana del miércoles 11 de marzo un incidente de seguridad que forzó el cierre inmediato del perímetro de la Casa Blanca.

A través de varios medios de comunicación se conoció que una camioneta tipo van impactó contra una barrera de protección en la Plaza Lafayette, situada al norte de la residencia presidencial.

Trascendió que el suceso ocurrió durante la hora punta de la mañana, provocando un despliegue masivo de servicios de emergencia y el bloqueo de las principales arterias viales del centro de la capital.

De la misma manera, el Servicio Secreto de los Estados Unidos confirmó a varios medios de comunicación la detención del conductor, quien se encuentra bajo interrogatorio mientras se inspecciona el vehículo sospechoso.

No se reportan heridos

Asimismo, hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos ni han divulgado la identidad del individuo implicado. La zona permaneció custodiada por decenas de patrullas con luces intermitentes, impidiendo el acceso de trabajadores gubernamentales y turistas a las oficinas y monumentos cercanos.

Por último, el Servicio Secreto se ha limitado a informar que el operativo sigue activo y que se informará sobre cualquier hallazgo relevante en las próximas horas. Por ahora, el edificio presidencial se mantiene bajo un estricto protocolo de seguridad sin que se hayan reportado brechas adicionales.

Datos de interés

Es de mencionar, que a través de diversos medios de comunicación trascendió que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondim fue evacuada a una instalación militar, debido a diversas amenazas contra ella. Sin embargo, autoridades no se han pronunciado sobre lo sucedido.

