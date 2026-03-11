Charlotte, NC.- El equipo de Charlotte Checkers dejó atrás una extensa gira por carretera y regresó a casa tras sumar resultados importantes que consolidan su posición en la temporada. Después de casi tres semanas de competencia lejos de su estadio, el conjunto mostró consistencia y cerró el recorrido con un balance destacado.

A sight for sore eyes 🤩 pic.twitter.com/iTdQ8G1U1j — Charlotte Checkers (@CheckersHockey) March 11, 2026

Actualmente, los Checkers mantienen un récord general de 33 victorias, 18 derrotas y 5 empates, lo que los ubica en el tercer puesto de su división, quinto en la conferencia y noveno en toda la liga. El desempeño como visitantes también resalta: el equipo registra 19 triunfos, 8 derrotas y 3 empates en carretera, uno de los mejores registros de la temporada en la American Hockey League.

Lee también: Charlotte Checkers logra una victoria contra Syracuse Crunch

La semana comenzó con un duelo intenso frente a los Hershey Bears. Charlotte logró reaccionar tras quedar en desventaja inicial y tomó el control del marcador con dos anotaciones consecutivas en el primer periodo. Sin embargo, Hershey igualó el encuentro en el tercer periodo y llevó el partido a tiempo extra. A menos de un minuto del final, los Bears marcaron el gol decisivo y se quedaron con la victoria por 3-2.

El segundo enfrentamiento entre ambos equipos ofreció un desenlace diferente. Charlotte encontró equilibrio durante la primera mitad del juego y abrió el marcador gracias a Noah Gregor. Más tarde, Robert Mastrosimone anotó en el último minuto del segundo periodo y Nolan Foote amplió la ventaja en el inicio del tercero. Con una defensa sólida y un gol a portería vacía en los minutos finales, los Checkers aseguraron el triunfo por 4-1.

La gira continuó en Pensilvania con una visita a los Lehigh Valley Phantoms. Tras un empate temprano en el segundo periodo, Charlotte inclinó el encuentro con tres anotaciones consecutivas que establecieron una ventaja de 4-1. Los Phantoms intentaron reaccionar en los minutos finales, pero los visitantes conservaron el control y cerraron el partido con victoria 5-3.

Lee también: Los Charlotte Checkers celebrarán la Noche de la Herencia Hispana

El último encuentro de la gira resultó especialmente dramático. Charlotte dominó el inicio y construyó una ventaja de 4-0, pero Lehigh Valley reaccionó y empató el marcador cerca del final del tiempo reglamentario. En la prórroga, Sandis Vilmanis aprovechó un pase preciso de Mastrosimone y anotó el gol que selló el triunfo 5-4.

Con un balance de 6-2-2 durante la gira, los Checkers se consolidan como uno de los equipos visitantes más efectivos del campeonato. Ahora el calendario favorece al conjunto de Charlotte: 10 de los 16 partidos restantes se jugarán en el Bojangles Coliseum, escenario donde el equipo buscará asegurar su lugar en la postemporada.

Con información de Charlotte Checkers

Video: Noche de #playoffs en la ciudad reina y victoria para el Charlotte FC