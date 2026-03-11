Aprueban 175 millones de dólares para víctimas de Camp Lejeune

Washington.- La División Civil del Departamento de Justicia anunció la aprobación de 649 ofertas de la Opción Electiva (EO) en las últimas tres semanas, sumando un total de 175 millones de dólares para compensar a las víctimas de agua contaminada en Camp Lejeune.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en el que indicaron que con este último desembolso, el total de acuerdos aprobados desde 2023 supera ya los 708 millones de dólares, beneficiando a más de 2.500 militares y familiares que sufrieron graves problemas de salud tras su paso por la base en Carolina del Norte.

Explicaron que este programa de compensación surge al amparo de la Ley de Justicia de Camp Lejeune de 2022, diseñada para resarcir a quienes estuvieron expuestos a suministros de agua contaminada entre 1953 y 1987.

Ver más: Kristi Noem designada Enviada Especial tras gestión histórica en el DHS

Beneficiadas decenas de familias

Al respecto, el Fiscal General Adjunto, Stanley Woodward, destacó que el departamento ha priorizado estos casos para acelerar el proceso de justicia para las familias que esperaron décadas por una respuesta oficial. La meta es continuar aprobando acuerdos semanalmente para reducir el volumen de litigios pendientes.

Por otro lado, detallaron que la opción Electiva funciona como una vía rápida que permite a los reclamantes con enfermedades calificadas, como diversos tipos de cáncer, recibir pagos de entre 100.000 y 550.000 dólares sin necesidad de pasar por un juicio prolongado.

En este sentido, destacaron que esta alternativa busca ofrecer un alivio financiero inmediato y evitar los altos costos legales asociados a las demandas individuales. El gobierno reconoce que la exposición en la base fue un factor determinante en el desarrollo de enfermedades para miles de veteranos.

Asimismo, explicaron que se estima que el valor total de las reclamaciones presentadas ante el Departamento de la Marina alcanza cifras astronómicas, lo que subraya la magnitud de la crisis sanitaria histórica en la instalación militar.

Por último, las autoridades instan a los afectados a considerar la Opción Electiva como un mecanismo eficiente para obtener justicia. Este esfuerzo representa uno de los mayores programas de indemnización por exposición tóxica en la historia del Departamento de Justicia.

Video: Alerta en Charlotte: el peligro real del fentanilo explicado por el CMPD