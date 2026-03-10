Trump visita “El Arepazo” en Doral y celebra nueva etapa para Venezuela

Doral.- Tras culminar su gira por el sur de Florida por la histórica cumbre “Escudo de las Américas”, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump visitó el lunes 9 de marzo el emblemático restaurante venezolano “El Arepazo”.

A través de las redes sociales, se pudo observar que decenas de personas recibieron al primer mandatario entre vítores de “¡USA, USA!”. Asimismo, Trump se reunió con líderes del exilio y ciudadanos para reafirmar su compromiso con la libertad en la región, en un momento marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro y el cambio de mando en el país sudamericano.

Durante su breve pero enérgica estancia, el presidente Trump destacó el éxito de las operaciones recientes y la nueva alianza económica con el gobierno de transición venezolano.

THE PEOPLE’S PRESIDENT 🇺🇸 Quick stop at El Arepazo restaurant in Doral, Florida before heading back to Washington D.C. pic.twitter.com/saqfkw7700 — The White House (@WhiteHouse) March 9, 2026

«Estamos trabajando muy bien con ellos. Es una asociación increíble; estamos recibiendo millones de barriles de petróleo para nuestras refinerías y eso es genial para ambos países», afirmó el mandatario.

Resaltó el trabajo de Marco Rubio

De la misma manera, Trump también aprovechó para elogiar la labor del secretario de Estado, Marco Rubio, calificando su gestión en la política hacia América Latina como «fundamental» para los logros alcanzados en los últimos meses.

Es de mencionar, que el evento contó con la presencia de figuras clave de la política local y nacional. El presidente fue recibido por la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, y estuvo acompañado por el empresario Máximo Álvarez, copropietario del establecimiento. También se reportó la presencia de importantes líderes del exilio cubano y venezolano, quienes participaron en un encuentro privado previo donde se discutieron los próximos pasos para la estabilidad de Venezuela y una posible «toma de control amistosa» que facilite cambios democráticos en Cuba.

A warm Miami welcome! President Trump stops at a Venezuelan restaurant in Doral, Florida. 🇺🇸 pic.twitter.com/kVSGF1TK0d — The White House (@WhiteHouse) March 10, 2026

Por último, es de destacar, que Trump interactuó con los empleados y clientes, preguntando «¿quién es de Venezuela?» y bromeando sobre llevar arepas para el Air Force One.

