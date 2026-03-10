Pep Biel nombrado para el Equipo de la Jornada 3 de la MLS

El sábado, Biel sentenció el 1-1 en el minuto 68 con un toque a la red tras un pase de Liel Abada dentro del área pequeña. El centrocampista español de 29 años marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido (90’+3′) cuando su compañero Luca de la Torre dribló dentro del área y encontró a Biel cerca del área, quien remató con un disparo de rosca al segundo palo.

Biel no tardó en retomar el ritmo del año pasado, anotando tres de los primeros cuatro goles de Charlotte en 2026. Marcó el octavo gol de la victoria de su carrera, a uno del liderato del club, liderado por Karol Swiderski. Biel sumó su segundo doblete, lo que elevó su total a 15 goles en 38 partidos. Sus 15 goles lo sitúan a solo uno de Kerwin Vargas, quien ocupa el tercer lugar en la historia del club en goles en la temporada regular de la MLS.

Biel se sitúa empatado en el tercer lugar de la liga con tres goles, a sólo uno de los líderes Sam Surridge y Klauss.

Charlotte FC avanzó al sexto lugar en la tabla de la Conferencia Este con cuatro puntos y continúa su serie de cinco partidos en casa el sábado 14 de marzo contra Inter Miami CF. Con información de Charlotte FC.

Video: MIRA DEPORTES