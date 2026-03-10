La Casa Blanca destaca que EE.UU. vive un renacimiento industrial

Washington D.C. – La Casa Blanca afirmó que el compromiso del presidente Donald Trump con la revitalización de la industria estadounidense ha desencadenado una oleada histórica de inversiones que superan los varios billones de dólares.

En un comunicado detallaron que gigantes tecnológicos, farmacéuticos y automotrices, junto con potencias extranjeras, han anunciado planes masivos para relocalizar la producción (onshoring), construir infraestructuras de Inteligencia Artificial (IA) y expandir la capacidad manufacturera en todo el territorio nacional.

Ver más: Trump impulsa la economía para familias afroamericanas

Explicaron que en el sector tecnológico lidera la carga con cifras sin precedentes destinadas a la infraestructura de datos y semiconductores:

Apple y Meta: Ambas compañías han anunciado inversiones de $600.000 millones cada una. Apple se enfocará en traer su cadena de suministro a EE. UU., mientras que Meta priorizará la infraestructura de IA y la expansión de su fuerza laboral para 2028.

Ambas compañías han anunciado inversiones de cada una. Apple se enfocará en traer su cadena de suministro a EE. UU., mientras que Meta priorizará la infraestructura de IA y la expansión de su fuerza laboral para 2028. NVIDIA y Project Stargate: Han comprometido $500.000 millones respectivamente para convertir a EE. UU. en el epicentro global de la supercomputación y la infraestructura de IA.

Han comprometido respectivamente para convertir a EE. UU. en el epicentro global de la supercomputación y la infraestructura de IA. Semiconductores: Micron Technology ($200B), TSMC ($100B) y GlobalFoundries ($16B) fortalecerán la soberanía tecnológica mediante la construcción y modernización de plantas de chips en estados como Idaho, Virginia y Arizona.

Logros en empresas de autos

De la misma manera, señalaron que la política de incentivos ha logrado que fabricantes de vehículos trasladen operaciones desde México y China hacia el «Cinturón del Óxido» y el Sur. Entre ellos, General Motors y Ford, quienes han destinado miles de millones para expandir plantas en Michigan, Kentucky y Nueva York, incluyendo el traslado de la producción del Buick Envision desde China.

Además, destacaron que Hyundai y Toyota suman inversiones que superan los $36,000 millones, destacando una nueva planta de acero en Luisiana y el impulso a la producción de vehículos híbridos.

En este sentido, detallaron que el sector privado nacional, naciones aliadas han comprometido cifras astronómicas en intercambios económicos y proyectos directos entre ellos:

Emiratos Árabes Unidos: $1.4 billones en la próxima década.

$1.4 billones en la próxima década. Catar y Japón: $1.2 billones y $1 billón respectivamente.

$1.2 billones y $1 billón respectivamente. Arabia Saudita y Corea del Sur: Compromisos conjuntos que superan el billón de dólares en energía y tecnología.

Video: Confusión sobre permisos de trabajo afecta a salvadoreños con TPS