Johnson denuncia «peligro» en aeropuertos por falta de fondos al DHS

Washington.- El Presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lanzó una dura crítica contra los «demócratas de la izquierda radical» al cumplirse el día 24 del cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En rueda de prensa, el líder republicano, sostuvo que la negativa de la oposición a financiar la agencia está paralizando los viajes nacionales durante las vacaciones de primavera (Spring Break) y comprometiendo gravemente la seguridad nacional en un momento de crecientes amenazas terroristas.

.@SpeakerJohnson slams Democrats for shutting down @DHSgov in the wake of increased terror threats: "Two terrorists nearly killed dozens of people with bombs, and the agency of the government that is specifically tasked with defending our homeland from exactly those types of… pic.twitter.com/rlhVgxImbv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 10, 2026

De la misma manera, La Casa Blanca sostuvo en un comunicado que la crisis se ha manifestado con especial crudeza en los principales aeropuertos del país, donde la falta de personal de la TSA, quienes trabajan sin recibir salario por tercera vez en menos de seis meses, ha generado filas kilométricas.

Ver más: Cierre de gobierno provoca esperas de 3 horas y pérdida masiva de vuelos

Alertan la situación para FEMA y la Guardia Costera

Acotaron que en el Aeropuerto William P. Hobby de Houston, los tiempos de espera rozaron las cuatro horas, mientras que en Nueva Orleans las multitudes desbordaron las terminales hasta los estacionamientos. Testimonios en Atlanta y Phoenix describen la situación como «ridícula» y «la peor jamás vista», con oficiales de seguridad veteranos declarando estar «hartos» de la inestabilidad financiera.

«Dos terroristas estuvieron a punto de matar a docenas de personas con bombas, y la agencia encargada específicamente de defender nuestra patria contra ese tipo de amenazas está cerrada gracias a los demócratas en el Congreso», sentenció Johnson.

Asimismo, advirtió que el cierre no solo afecta a los aeropuertos, sino que ha cortado el financiamiento para FEMA, la Guardia Costera y miles de agentes federales, debilitando la vigilancia fronteriza y la capacidad de respuesta ante emergencias marítimas y desastres naturales.

En este sentido, Johnson exigió el fin del bloqueo legislativo. «Deben dejar de jugar a la política con nuestra seguridad nacional y dejar de obligar a los trabajadores esenciales a servir sin paga mientras el peligro aumenta».

Video: Don Medardo y sus Players esta noche en Charlotte