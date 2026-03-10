EE.UU. intensifica la Operación «Epic Fury»

Washington D.C. – El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el Estado Mayor Conjunto informó el martes 10 de marzo un avance decisivo en la Operación Epic Fury, tras diez días de una campaña aérea y naval sin precedentes contra objetivos estratégicos en Irán.

En rueda de prensa, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, detalló que las fuerzas estadounidenses e israelíes han logrado neutralizar más de 5.000 objetivos, provocando un colapso del 90% en los ataques con misiles balísticos iraníes y una reducción del 83% en el despliegue de drones suicidas.

Gen. Dan Caine on Operation Epic Fury: To date, we've struck more than 5,000 targets. Iranian ballistic missile attacks are down 90% and one-way attack drones are down 83%. We've struck more than 50 Iranian naval ships. pic.twitter.com/0tRSYbmVjI — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 10, 2026

De la misma manera, Hegseth afirmó que “hoy se vivirá otro día de mayor intensidad», con un incremento en las salidas de cazas y bombarderos pesados para mantener la superioridad lograda.

«Estamos en una posición de fuerza absoluta, otorgando al presidente de los Estados Unidos el máximo de opciones», declaró el secretario, enfatizando que la misión es cumplir con los objetivos fijados de manera «implacable».

.@SecWar: "Today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran — the most fighters, the most bombers, the most strikes… On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire the lowest number of missiles." pic.twitter.com/ob9o8iKv1M — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 10, 2026

Destacaron los operativos realizados para combatir Irán

Por otro lado, destacaron que el éxito operativo se refleja en la inhabilitación de más de 50 buques de la armada iraní y el hundimiento de un buque de guerra por parte de un submarino nuclear de la clase SSN.

Ver más: Departamento de Guerra lanza la operación “Southern Spear”

Por otro lado, el gobierno de Donald Trump reveló la cronología de los primeros diez días de combate, detallada en los informes del Estado Mayor, en el que muestra una progresión devastadora que comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos sobre Teherán.

.@thejointstaff Chairman Gen. Dan Caine: Last night, we honored the return of Sgt. Benjamin N. Pennington… to the Penningtons, just know how Ben was absolutely a great one. And finally, Major Sorffly Davius, who returned home this weekend after sadly passing away from a medical… pic.twitter.com/mUDXEHy6HT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 10, 2026

Indicaron que desde entonces, el uso de bombarderos B-2, B-1 y B-52, junto con ataques de precisión del sistema LUCAS, ha desmantelado defensas aéreas y sitios nucleares clave a lo largo de la costa del Golfo de Omán y el interior del país, dejando al Estrecho de Ormuz libre de buques de guerra iraníes.

The First Ten Days of Operation Epic Fury pic.twitter.com/gCmTckaP6Z — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) March 10, 2026

Asimismo, Caine rindió tributo a los militares caídos, mencionando el regreso del Sargento Benjamin N. Pennington y del Mayor Sorffly Davius, fallecido por una condición médica en Kuwait.

«Compartimos el profundo dolor de sus familias; la fuerza conjunta estará eternamente agradecida por su sacrificio», concluyó Caine. A pesar de las bajas, el mando militar reafirmó que la presión no cesará hasta que se cumplan los objetivos de seguridad nacional establecidos por la administración.

Video: Informe del CMPD a la comunidad