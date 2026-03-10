CBP lanza campaña de reclutamiento con incentivos de $60.000

Washington.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció el inicio de una ambiciosa campaña de reclutamiento nacional que incluye cinco eventos virtuales durante el mes de marzo.

En un comunicado, explicaron que la iniciativa busca atraer a nuevos agentes de patrulla fronteriza, oficiales de operaciones de campo y agentes de interdicción marítima para fortalecer la seguridad en los puertos de entrada y zonas limítrofes.

Detallaron que como parte de los beneficios, la agencia ofrece pagos de incentivo de hasta $60.000 para aquellos que acepten puestos en ubicaciones críticas seleccionadas.

Beneficios económicos y oportunidades de formación

Por otro lado, indicaron que la campaña incluye seminarios web específicos para diferentes perfiles, comenzando el martes 10 de marzo con agentes marítimos y siguiendo con eventos dedicados a veteranos y sus familias.

Según el comunicado oficial, trabajar en la CBP permite un impacto directo en la interceptación de narcóticos ilícitos y el combate al tráfico de personas. Además de la paga competitiva, la institución resalta su paquete de beneficios robustos y la oportunidad de formación continua para el avance profesional dentro de la seguridad nacional.

En este sentido, señalaron que los interesados podrán interactuar directamente con oficiales activos para conocer las realidades del servicio en puntos clave como San Diego o la frontera sur.

Por último, la CBP anunció que ha habilitado múltiples plataformas digitales y redes sociales bajo el usuario @CBPJobs para facilitar el contacto con reclutadores y agilizar el proceso de aplicación de los candidatos.

