Cae célula de ISIS tras intento de atentado en New York

New York.- El Departamento de Justicia presentó cargos contra Emir Balat y Ibrahim Kayumi por intentar detonar dos artefactos explosivos vinculados a ISIS durante una protesta frente a Gracie Mansion.

En un comunicado, explicaron que los sospechosos, de 18 y 19 años, fueron capturados por la policía de New York tras lanzar un dispositivo cargado con TATP, conocido como «Madre de Satán», y metralla hacia una multitud.

Al respecto, la fiscal general Pam Bondi, alertó que este acto de terrorismo inspirado por una ideología anti-estadounidense buscaba causar bajas masivas.

Confesaron que buscaban superar las víctimas del atentado en Boston

Por otro lado, en el comunicado, indicaron que durante los interrogatorios, Balat juró lealtad al Estado Islámico y confesó que su objetivo era superar la cifra de víctimas del atentado del maratón de Boston.

Asimismo, las autoridades recuperaron cuadernos con fórmulas químicas y componentes para fabricar más bombas en un vehículo cercano.

el Director del FBI, Kash Patel, elogió la rápida intervención de los oficiales de la NYPD, destacando que no habrá tolerancia para organizaciones terroristas que intenten atentar contra ciudadanos en suelo estadounidense.

En este sentido, indicaron que el pliego de cargos incluye el uso de armas de destrucción masiva y apoyo material a una organización terrorista extranjera, delitos que conllevan penas desde 20 años hasta cadena perpetua.

Por último, el fiscal de Distrito, Jay Clayton, subrayó que, aunque el derecho a la protesta es fundamental, la violencia terrorista será enfrentada con «justicia rápida». La investigación continúa abierta para determinar si existen más conexiones o células operativas en la región de Pensilvania y Nueva York.

