Australia garantiza refugio a futbolistas iraníes y condena el extremismo

Canberra.- El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, confirmó el martes 10 de marzo que cinco integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán han recibido el visto bueno para permanecer en el país de forma permanente.

Burke en una publicación en sus redes sociales, publicó fotos con las jugadoras cuando le comunicó personalmente la decisión a las atletas. Asegurándoles además que Australia será, a partir de ahora, un hogar seguro donde podrán vivir sin temor a las represalias que enfrentaban en su país de origen.

Last night I was able to tell five women from the Iranian Women’s Soccer team that they are welcome to stay in Australia, to be safe and have a home here. pic.twitter.com/2JQp9q9Z8W — Tony Burke (@Tony_Burke) March 9, 2026

Este anuncio se produce en un momento de alerta máxima para la seguridad nacional. Burke informó haber mantenido reuniones de alto nivel con la Comisionada de la Policía Federal Australiana (AFP), Krissy Barrett, tras una reciente detención en Australia Occidental vinculada a ideologías extremistas.

Rechazó las ideologías de supremacía

Por otro lado, el ministro advirtió que el país enfrenta un «nuevo entorno de seguridad» donde la radicalización, impulsada por diversas vertientes de odio, representa una amenaza latente que las agencias de inteligencia están vigilando de cerca.

Statement on arrest in WA. pic.twitter.com/M8eBR4Vess — Tony Burke (@Tony_Burke) February 27, 2026

En su declaración, el ministro fue enfático al señalar que ideologías de supremacía blanca, el antisemitismo y la islamofobia no tienen cabida en la sociedad australiana.

«Cada australiano tiene el derecho de sentirse seguro», afirmó Burke, subrayando que las acciones de intolerancia van en contra de la identidad nacional.

En este sentido, hizo un llamado a la comunidad y a la clase política para «bajar la temperatura» del discurso público y evitar que el odio envalentone a quienes buscan planear actos de violencia.

Por último, Burke reafirmó el compromiso del Gobierno con la protección de la comunidad musulmana australiana, que ha reportado un incremento en incidentes de discriminación. Al vincular la acogida de las futbolistas iraníes con la lucha contra el extremismo doméstico.

