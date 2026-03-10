Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein pidió a la Asamblea General que acelere un presupuesto de necesidades críticas de $1.4 mil millones enfocado en abordar las necesidades más urgentes de Carolina del Norte mientras los legisladores continúan trabajando en un presupuesto estatal integral.

“Carolina del Norte lleva casi dos años y medio sin aprobar un nuevo presupuesto estatal, siendo el único estado del país que terminó 2025 sin uno”, declaró el gobernador Josh Stein. “Mientras los legisladores trabajan para lograr un presupuesto completo y fiscalmente responsable esta primavera, nuestro estado enfrenta necesidades urgentes en este momento, como financiar completamente Medicaid y otorgar a las fuerzas del orden, maestros y otros funcionarios públicos un merecido aumento salarial. Este presupuesto invierte en servicios esenciales de seguridad pública, educación y atención médica para los habitantes de Carolina del Norte que no pueden esperar”.

Salvando Medicaid

Medicaid brinda cobertura médica a más de 3 millones de habitantes de Carolina del Norte, incluyendo niños, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y familias trabajadoras. También apoya a hospitales rurales, residencias de ancianos y proveedores de atención médica en todo el estado. El presupuesto del Gobernador recomienda $319 millones para financiar completamente Medicaid y proteger el acceso a la atención médica para las familias y comunidades que dependen de él.

“La salud de tres millones de habitantes de Carolina del Norte que dependen de Medicaid está en peligro”, declaró el Secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Dev Sangvai . “Contamos con nuestros socios en la Asamblea General para financiar completamente Medicaid para que nuestros amigos, vecinos y comunidades puedan seguir recibiendo la atención esencial que necesitan para estar y mantenerse sanos”.

Promoción de la seguridad pública

Carolina del Norte ocupa el puesto 49 en cuanto a salarios iniciales para policías estatales y funcionarios penitenciarios. Los bajos salarios han contribuido a una grave escasez de personal y a la tasa de vacantes en todo el estado. Para proteger a las familias, el presupuesto del gobernador Stein contribuye a que las carreras de seguridad pública sean competitivas y reflejen sus responsabilidades de alto riesgo. Esto incluye aumentos salariales para funcionarios penitenciarios, agentes del orden público, consejeros juveniles, agentes de libertad condicional y libertad bajo palabra, enfermeros y técnicos de salud conductual. También apoya la estabilidad operativa del Departamento de Correcciones para Adultos y la Oficina Estatal de Investigaciones.

“Nuestros agentes responden a accidentes, actividades delictivas y emergencias en los 100 condados. Nuestros telecomunicadores son la voz tranquila detrás de la radio, coordinando las respuestas y garantizando que la ayuda llegue donde se necesita”, dijo el Coronel Freddy Johnson, Comandante de la Patrulla Estatal de Carreteras. “Ofrecer salarios competitivos es esencial si queremos conservar a los profesionales experimentados que tenemos y atraer a la próxima generación de agentes y telecomunicadores”.

Respetando a los profesores

Invertir en los docentes de Carolina del Norte es invertir en el futuro del estado. Sin embargo, los docentes del estado han estado esperando un aumento salarial significativo, y el estado se mantiene entre los 10 peores del país en cuanto a salario promedio docente. El gobernador Stein sabe que una remuneración competitiva es esencial para atraer y retener a los mejores educadores. Por eso, su presupuesto aumenta el salario inicial y el promedio docente, restablece el salario de los graduados de maestría y aumenta la remuneración de los docentes con experiencia y otro personal escolar esencial que vela por la seguridad y la salud de los estudiantes.

“Si realmente queremos un profesor altamente cualificado en cada aula, nuestros estudiantes deben ver la docencia como una carrera que vale la pena seguir: una con dignidad, estabilidad y un salario digno”, declaró John Lassiter, presidente de la Asociación de Directores y Subdirectores de Carolina del Norte y director del condado Perquimans. “ Necesitamos un aumento que refleje la dignidad y el prestigio que antaño caracterizaron a esta profesión. Y debemos competir por excelentes profesores en todos los estados para que las aulas de Carolina del Norte no se conviertan en campos de entrenamiento para la fuerza laboral de otros estados”.

Apoyo a los empleados estatales y solución a la escasez de personal

Los empleados estatales realizan servicios esenciales a diario, desde limpiar caminos durante tormentas invernales hasta atender a veteranos y familias de militares. A medida que aumentan los costos debido a la inflación y las primas de la atención médica, los empleados estatales no han recibido ajustes salariales para mantenerse al día, y mucho menos para progresar. El presupuesto del Gobernador aumenta el salario de los empleados estatales y ofrece un ajuste por costo de vida para los empleados estatales jubilados para compensar el aumento de los costos.

Mantenimiento de los servicios esenciales

Sin un presupuesto estatal integral, muchos de los servicios más esenciales de Carolina del Norte se han visto sobrepasados. La propuesta presupuestaria del gobernador incluye inversiones específicas para una Carolina del Norte más segura, fuerte y saludable. La propuesta apoya el acceso y la asequibilidad del cuidado infantil, protege las becas para hijos de veteranos y mantiene servicios gubernamentales clave.

Haga clic aquí para leer la propuesta de presupuesto del gobernador Stein .

