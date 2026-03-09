Triunfan el Pacto Histórico y Paloma Valencia en las elecciones de Colombia

Bogotá.- Con más del 98% de las mesas escrutadas, el partido político Pacto Histórico se ha ratificado como la principal fuerza política en el congreso colombiano, asegurando 25 curules en el Senado y liderando la votación para la Cámara de Representantes con un 32.9%.

#AEstaHora 🔴 | La directora de la @moecolombia, Alejandra Barrios, habla en rueda de prensa sobre el balance registrado durante estas #Elecciones2026 en el país, y resalta que la jornada ha transcurrido con normalidad, en parte, gracias a la labor de los actores electorales. pic.twitter.com/DVoiPpXeIy — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) March 8, 2026

A través de varios medios de comunicación se conoció que este resultado otorga al bloque oficialista una base sólida, aunque el Congreso permanece fragmentado, con el Centro Democrático (17 curules) y el Partido Liberal (12 curules) como los principales contrapesos en el Senado para el periodo 2026-2030.

La izquierda se ratifica como la fuerza más grande, según la proyección del Senado. Si @IvanCepedaCast llega a la presidencia podría tener una mayoría. https://t.co/B5L4j1fLB7 — La Silla Vacía (@lasillavacia) March 9, 2026

Paloma Valencia triunfadora en la “Gran Consulta por Colombia”

De la misma manera, durante los comicios realizados el domingo 8 de marzo, la senadora Paloma Valencia emergió como la gran triunfadora de la jornada al obtener más de 3.2 millones de votos en «La Gran Consulta por Colombia».

Supimos hacer equipo en la diferencia para construir una verdadera alternativa para Colombia. Unidos hicimos historia y unidos vamos a tener la primera mujer presidenta de Colombia. Gracias a quienes hoy puedo llamar mis amigos: @JDOviedoAr , @juanmanuelgalan , @PinzonBueno ,… pic.twitter.com/eEsfruWeMb — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 9, 2026

Valencia superó ampliamente a sus contendores, consolidándose como la figura de unidad del uribismo y la derecha para la primera vuelta presidencial. Por su parte, el exconcejal Juan Daniel Oviedo dio la sorpresa al alcanzar el segundo lugar con más de 1.2 millones de sufragios, mientras que Juan Manuel Galán quedó en tercer lugar, cerrando una votación que movilizó a gran parte del electorado opositor.

En las otras coaliciones, los resultados definieron liderazgos claros pero con una participación más discreta. Claudia López se impuso con contundencia en la «Consulta de las Soluciones», mientras que Roy Barreras logró la victoria en el «Frente por la Vida» con poco más de 200,000 votos, en una jornada marcada por denuncias de baja afluencia en los sectores progresistas.

Por último, la Registraduría Nacional destacó la rapidez del preconteo, aunque la jornada no estuvo exenta de incidentes. Se reportaron más de 900 quejas relacionadas con presunta compra de votos y dificultades logísticas en puestos fronterizos, lo que derivó en 68 capturas a nivel nacional.

