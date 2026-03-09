Modified date:

Triunfan el Pacto Histórico y Paloma Valencia en las elecciones de Colombia

Foto: Cortesía X @CNE_COLOMBIA
Maria Gabriela Perez

Bogotá.- Con más del 98% de las mesas escrutadas, el partido político Pacto Histórico se ha ratificado como la principal fuerza política en el congreso colombiano, asegurando 25 curules en el Senado y liderando la votación para la Cámara de Representantes con un 32.9%.

A través de varios medios de comunicación se conoció que este resultado otorga al bloque oficialista una base sólida, aunque el Congreso permanece fragmentado, con el Centro Democrático (17 curules) y el Partido Liberal (12 curules) como los principales contrapesos en el Senado para el periodo 2026-2030.

Paloma Valencia triunfadora en la “Gran Consulta por Colombia”

De la misma manera, durante los comicios realizados el domingo 8 de marzo, la senadora Paloma Valencia emergió como la gran triunfadora de la jornada al obtener más de 3.2 millones de votos en «La Gran Consulta por Colombia».

Valencia superó ampliamente a sus contendores, consolidándose como la figura de unidad del uribismo y la derecha para la primera vuelta presidencial. Por su parte, el exconcejal Juan Daniel Oviedo dio la sorpresa al alcanzar el segundo lugar con más de 1.2 millones de sufragios, mientras que Juan Manuel Galán quedó en tercer lugar, cerrando una votación que movilizó a gran parte del electorado opositor.

En las otras coaliciones, los resultados definieron liderazgos claros pero con una participación más discreta. Claudia López se impuso con contundencia en la «Consulta de las Soluciones», mientras que Roy Barreras logró la victoria en el «Frente por la Vida» con poco más de 200,000 votos, en una jornada marcada por denuncias de baja afluencia en los sectores progresistas.

Por último, la Registraduría Nacional destacó la rapidez del preconteo, aunque la jornada no estuvo exenta de incidentes. Se reportaron más de 900 quejas relacionadas con presunta compra de votos y dificultades logísticas en puestos fronterizos, lo que derivó en 68 capturas a nivel nacional.

