Charlotte, NC.- Un menor resultó gravemente herido la madrugada del lunes 9 de marzo tras un tiroteo ocurrido en un complejo de apartamentos ubicado en el suroeste de Charlotte, Carolina del Norte. El hecho generó la movilización inmediata de los servicios de emergencia y mantiene bajo investigación a las autoridades locales.

La Agencia de Servicios Médicos de Emergencia de Mecklenburg County (Medic) informó que el incidente ocurrió antes de las 4:00 de la madrugada del 9 de marzo en King’s Branch Way. La zona corresponde a un complejo residencial situado junto a Archdale Drive, en las cercanías de la Interestatal 77 y Nations Ford Road, un sector con tránsito frecuente y múltiples comunidades habitacionales.

Tras recibir el reporte del tiroteo, equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a la víctima. El personal médico encontró a un menor con heridas de bala que comprometían seriamente su estado de salud. Los paramédicos estabilizaron al joven en el sitio y lo trasladaron de inmediato al Centro Médico Atrium Health Carolinas, donde ingresó con lesiones que representaban una amenaza para su vida.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la edad exacta del menor ni han proporcionado detalles sobre su condición actual dentro del hospital. Tampoco han divulgado información relacionada con posibles sospechosos.

Los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias que rodearon el tiroteo. La policía busca determinar qué provocó el incidente y quién o quiénes participaron en el ataque armado. Agentes de seguridad realizan entrevistas a residentes del complejo de apartamentos y revisan posibles evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido durante la madrugada.

El suceso generó preocupación entre los vecinos del área, quienes reportaron actividad policial y presencia de ambulancias poco antes del amanecer. Algunos residentes señalaron que el sonido de disparos interrumpió la tranquilidad de la zona en horas de la madrugada.

Las autoridades continúan recopilando información mientras avanza la investigación. Los oficiales pidieron a cualquier persona que posea datos sobre el hecho que se comunique con las fuerzas de seguridad para aportar información que ayude a identificar a los responsables.

El caso permanece abierto y bajo revisión de las agencias correspondientes, mientras la comunidad permanece atenta a nuevas actualizaciones sobre la condición del menor y el progreso de la investigación.

