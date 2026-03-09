Rubio: Los estadounidenses no pueden ser usados como una mercancía

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que «el régimen clerical y terrorista de Irán ha sido el primero en ser designado bajo nuestra nueva autoridad; cuando se trata de tomar rehenes, no hay peor ofensor en el mundo».

SECRETARY RUBIO: The first country we designated under this authority was this clerical, terroristic regime in Iran. When it comes to hostage taking, there is no worse offender in the world. pic.twitter.com/QQ4xN1ysbd — Department of State (@StateDept) March 9, 2026

En rueda de prensa, el funcionario enfatizó que la administración del Presidente Trump ha establecido la designación de Estado Patrocinador de Detenciones Injustificadas para poner fin al ciclo donde los estadounidenses son vistos como «objetivos de oportunidad» para ser capturados y luego canjeados.

«Ese ciclo tiene que parar; los estadounidenses no pueden ser usados como una mercancía», sentenció Rubio.

SECRETARY RUBIO: The President is focused on ending the cycle of exploitation. We have to make sure that Americans are no longer viewed as targets of opportunity around the world, and terroristic regimes like the one in Iran know that there are consequences for doing that. That's… pic.twitter.com/nkGK5oVXMy — Department of State (@StateDept) March 9, 2026

Miles de estadounidenses han regresado a salvo

En este sentido, el Departamento de Estado informó que, desde el 28 de febrero, más de 32.000 ciudadanos estadounidenses han regresado sanos y salvos desde el Medio Oriente.

Destacaron que estas cifras reflejan un esfuerzo logístico masivo que incluye a miles de personas evacuadas a través de casi dos docenas de vuelos chárter coordinados por el gobierno. Además de aquellos que han logrado reubicarse en terceros países o que se encuentran actualmente en tránsito hacia los Estados Unidos.

A pesar de la disponibilidad de transporte oficial y el aumento de operaciones terrestres, el Departamento de Estado señaló que más de la mitad de los ciudadanos que solicitaron ayuda inicialmente han optado por no utilizar las opciones de transporte proporcionadas por el gobierno al ser contactados.

Acotaron también que mientras algunos prefieren alternativas privadas de salida, otros han manifestado su deseo de permanecer en la región. No obstante, la Fuerza de Tarea 24/7 del Departamento ya ha asistido directamente a más de 19.000 estadounidenses con orientación de seguridad y logística de viaje.

El gobierno de los Estados Unidos mantiene un llamado activo a los ciudadanos que aún se encuentren en Omán, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita e Israel y que necesiten asistencia, para que completen el Formulario de Admisión de Crisis.

Por último, Rubio reiteró que la prioridad absoluta es garantizar que cualquier estadounidense que desee salir del Medio Oriente pueda hacerlo de manera segura, reafirmando que existen canales de comunicación permanentes a través del número +1-202-501-4444 para atender emergencias en cualquier momento.

