Asheville, NC.- Las autoridades de Asheville iniciaron una investigación por homicidio luego de un tiroteo que dejó una persona fallecida. Detectives del Departamento de Policía de Asheville trabajan actualmente en el caso mientras recopilan evidencias y testimonios que permitan esclarecer lo sucedido.

Los agentes recibieron un reporte sobre una persona con heridas de bala cerca de la calle Granada. Varias patrullas acudieron al lugar tras la llamada de emergencia. Al llegar, los oficiales localizaron a la víctima con múltiples impactos de bala.

Las autoridades identificaron al fallecido como Eric Lee Anderson Lordman Jr., nacido el 6 de octubre de 1998. Los paramédicos que acudieron al sitio confirmaron su muerte en la escena debido a la gravedad de las heridas.

El hecho representa el primer homicidio registrado en Asheville durante el año 2026, según confirmaron las autoridades policiales en un comunicado oficial. La policía mantiene acordonada el área mientras continúan las labores de investigación.

Oficiales de patrulla, detectives especializados en homicidios y técnicos forenses trabajan de forma conjunta en el análisis del caso. Los investigadores revisan posibles evidencias físicas, registros de cámaras de seguridad y testimonios de residentes o testigos que puedan aportar información relevante sobre el ataque.

El Departamento de Policía también realiza un seguimiento de pistas que podrían conducir a la identificación del responsable o responsables del crimen. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información sobre sospechosos ni han confirmado posibles móviles relacionados con el ataque.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para avanzar en el esclarecimiento del caso. La policía pidió a cualquier persona que posea información relacionada con el incidente que se comunique directamente con el Departamento de Policía de Asheville a través del número telefónico (828) 252-1110.

Los investigadores también habilitaron canales para recibir denuncias de manera anónima. Los ciudadanos pueden enviar un mensaje de texto con la palabra TIP2APD al número 847411 o utilizar la aplicación móvil TIP2APD, disponible en tiendas de aplicaciones bajo la búsqueda “Asheville PD”.

Las autoridades recordaron que la colaboración ciudadana suele resultar clave para resolver este tipo de casos, especialmente cuando el crimen ocurre durante la madrugada y existen pocos testigos directos.

La investigación continúa abierta mientras los detectives analizan cada elemento recopilado en la escena del crimen que ocurrió el 7 de marzo pasadas las 12 de la madrugada. El Departamento de Policía de Asheville informó que ofrecerá nuevos detalles a medida que el proceso investigativo avance y surjan datos que permitan esclarecer completamente lo ocurrido.

