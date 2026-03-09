Charlotte, NC.- Pep Biel cumplió y Charlotte FC ganó. Charlotte FC regresó a su casa en The Fortress el sábado 7 de marzo de 2026 por la noche y obtuvo una contundente victoria por 3-1 contra Austin FC.

Frente a una multitud ruidosa, The Crown volvió a la senda del triunfo gracias a los goles de Idan Toklomati (29′) y Pep Biel (68′, 90+3′).

Biel fue sin duda el jugador más destacado del partido. Su segundo gol completó su doblete y prácticamente sentenció el partido para The Crown. Fue un sensacional disparo con la zurda que batió al portero del Austin FC, Brad Stuver.

La primera acción de verdadera trascendencia se produjo en el minuto 23, cuando el defensa de Austin, Guilherme Biro, recibió la tarjeta roja, dejando a su equipo con 10 hombres. Biro clavó la bota en el talón del delantero de Charlotte, Idan Toklomati, lo que provocó su expulsión del partido.

Toklomati abrió el marcador poco después. Idan remató con precisión un pase de su compañero Wilfried Zaha, y ambos conectaron para el primer gol de The Crown en casa en 2026. Lee también: Charlotte FC terminó su partido con un empate muy reñido Sin embargo, la ventaja duró poco. Austin igualó minutos después, gracias a un error de Charlotte que resultó en un autogol y el empate a 1-1. A pesar de los momentos tensos en los primeros compases de la segunda mitad, el primer gol de Biel finalmente le dio la victoria a The Crown.

Con información de Charlotte FC.

