El inicio rápido de los Hornets se desvanece en Phoenix

Charlotte, NC.- Por primera vez en más de siete semanas, los Charlotte Hornets perdieron un partido fuera de casa tras caer 111-99 ante los Phoenix Suns el domingo 8 de marzo de 2026 por la noche. Esta derrota marcó el fin de su racha de 10 victorias consecutivas fuera de casa, un récord para la franquicia, la segunda más larga de la NBA esta temporada (Denver, 11 del 11 de noviembre al 11 de diciembre).

Jugadores destacados LaMelo Ball totalizó 22 puntos, su máximo de la temporada, con 9 de 19 en tiros de campo, cuatro triples, siete rebotes y seis asistencias en la derrota ante Charlotte, convirtiéndose en el octavo jugador en la historia de la NBA con 100 partidos con un balance de 20-5-5 antes de cumplir 25 años, según @ESPNInsights. Miles Bridges añadió 16 puntos y siete rebotes, mientras que Kon Knueppel aportó 15 puntos con 4 de 11 en tiros de campo y dos triples, lo que le otorga el quinto total más alto en una sola temporada en la historia de la franquicia (224). Lee también: Los Charlotte Hornets adquieren a Collin Sexton de Utah

Phoenix, que jugó sin un trío de jugadores de rotación: Dillon Brooks, Mark Williams y Grayson Allen, fue liderado por el cinco veces All-Star Devin Booker, con sus máximos anotadores (30 con 7 de 18 tiros de campo) y asistencias (10). Jalen Green y Collin Gillespie anotaron 24 puntos cada uno (Green anotó 20 en la primera mitad) y el novato Rasheer Flemming duplicó su anterior récord personal para terminar con 16 puntos con 6 de 8 tiros de campo y cuatro triples.

Punto de inflexión Charlotte aprovechó un parcial de 10-2 al final del tercer cuarto para acercarse a un punto, pero una falta de Coby White en un intento de triple de Gillespie a falta de 0.4 segundos para el final del cuarto frenó parte del impulso. Más tarde, con los Hornets perdiendo por dos puntos a los 9:57 del último cuarto, los Suns comenzaron a distanciarse definitivamente, con un parcial de 17-6 para una ventaja de 13 puntos. Con ambos equipos intercambiando canastas durante los cinco minutos y medio restantes, Charlotte no pudo recuperar terreno y perdió contra los Suns por octava vez en nueve enfrentamientos.

La ofensiva se estanca en el desierto

Los Hornets parecieron tener su ataque en marcha desde el principio, anotando 9 de 11 tiros (82%) en los primeros seis minutos para una ventaja de ocho puntos. Pero la defensa de Phoenix, número 10 en el ranking, aumentó su físico y limitó a Charlotte a tan solo un 36% de acierto en tiros de campo después de eso, lo que resultó en el total de puntos más bajo de Charlotte desde el 21 de enero.

Sólo una actuación defensiva regular

Tras la derrota del viernes ante Miami, en la que encajaron 128 puntos, la defensa de los Hornets jugó mejor, pero, al igual que el ataque, fue un poco inconsistente. La mejor estadística fue limitar a los Suns a solo ocho puntos de segunda oportunidad —categoría en la que ocupan el tercer lugar en la NBA— con un 3 de 11 en tiros de campo. Lee también: Los Charlotte Hornets anuncian el calendario de la temporada regular 2025-26

Phoenix limpia en la línea

La diferencia en tiros libres fue notable: Phoenix acertó 23 de 26 (89%) tiros libres, mientras que Charlotte solo 10 de 15 (67%). Los Hornets, que tuvieron dificultades para mantener la ventaja sobre los Suns durante toda la noche, tuvieron el mismo número de intentos que Booker (15 de 15).

Cita posterior al partido

Durante toda la noche, pensé que ellos (Phoenix) realmente intensificaron su juego físico al principio del partido. Teníamos un buen ritmo. De repente, se pusieron un poco abajo y empezaron a ser un poco más activos. Consiguieron muchos de nuestros pases. Mientras conducíamos, algunos desvíos, algunos robos. En el tercer cuarto, creo que tuvimos siete pérdidas de balón, y nos lo hicieron pagar caro. Su actividad defensiva en general fue lo que más nos molestó esta noche. – Charles Lee, entrenador de los Hornets

¿Qué sigue?