EE.UU. lanza gran coalición militar anticárteles

Doral.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado y el terrorismo en el Hemisferio Occidental, mediante una proclama que exige la demolición total de estas estructuras.

En un comunicado, de la Casa Blanca, indicó que bajo este nuevo marco operativo, la administración ha designado a diversos cárteles y bandas transnacionales como Organizaciones Terroristas Extranjeras, movilizando recursos federales para neutralizar entidades que actualmente controlan territorios, extorsionan sistemas judiciales y emplean capacidades militares para desestabilizar la región.

Detallaron que como eje central de esta estrategia, el Secretario de Guerra ha formalizado la creación de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, que cuenta inicialmente con el compromiso de líderes militares de 17 naciones.

COMMITMENT TO COUNTERING CARTEL CRIMINAL ACTIVITY President Donald J. Trump, together with leaders from Latin America, sign the proclamation in Miami, Florida, committing to the dismantling of cartels & foreign terrorist organizations operating in the Western Hemisphere. pic.twitter.com/uTqCSEu27w — The White House (@WhiteHouse) March 7, 2026

Este organismo busca operacionalizar el «poder duro» para enfrentar amenazas que el Ejecutivo estadounidense califica como peligros graves para la seguridad y la civilización. La alianza se enfocará en privar a los grupos criminales de control territorial y acceso a financiamiento, blindando al mismo tiempo la región contra influencias malignas externas.

EE.UU. lidera la movilización de las fuerzas armadas

De la misma manera, señalaron que la proclama presidencial establece que Estados Unidos liderará el entrenamiento y la movilización de las fuerzas armadas de las naciones aliadas para crear la fuerza de combate más efectiva de la historia contra el narcotráfico.

«Utilizaremos todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles para desmantelar la capacidad de estas organizaciones de exportar violencia», dicta el documento oficial firmado el 7 de marzo de 2026. El objetivo final es erradicar la Intimidación organizada que afecta el comercio y la gobernanza en el continente.

Finalmente, el gobierno de los Estados Unidos subrayó que esta misión es una prioridad de seguridad nacional que no se detendrá ante fronteras logísticas. La cooperación internacional será la piedra angular para asegurar que ningún grupo terrorista o criminal pueda hallar refugio en el hemisferio.

