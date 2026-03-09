Wilmington, NC.- La ciudad de Wilmington registró dos hechos violentos durante la madrugada del domingo 8 de marzo que dejaron como saldo dos personas fallecidas y activaron investigaciones por parte de autoridades locales y estatales. Los incidentes ocurrieron con pocas horas de diferencia y movilizaron a múltiples cuerpos de seguridad.

El primer suceso ocurrió poco antes de la 1:25 de la madrugada cuando oficiales del Departamento de Policía de Wilmington respondieron a una alerta generada por el sistema de detección de disparos ShotSpotter en la cuadra 1300 Dawson Street. Este sistema tecnológico permite a las autoridades localizar rápidamente posibles detonaciones de armas de fuego en áreas urbanas.

Lee también: Arrestan en Wilmington a hombre acusado de explotación en línea de menores

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer con una herida de bala. Equipos de emergencia acudieron a la escena para prestar asistencia médica; sin embargo, la víctima falleció debido a la gravedad de las lesiones. La policía inició inmediatamente una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Las autoridades indicaron que los investigadores consideran el caso como un incidente aislado. Detectives del departamento policial trabajan en la recolección de evidencias, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas con posibles testigos que se encontraban en el área al momento del tiroteo.

Horas más tarde, un segundo hecho violento ocurrió en el centro de la ciudad. Aproximadamente a las 3:15 de la madrugada se registró un tiroteo en la cuadra 100 de Market Street que involucró a un oficial de policía. Varias unidades del Departamento de Policía de Wilmington y de la Oficina del Sheriff de New Hanover County acudieron al lugar tras recibir reportes del incidente.

Lee también: La fortuna le sonríe a residente de Wilmington

El enfrentamiento dejó a un ciudadano con heridas de bala. Los equipos de emergencia confirmaron posteriormente su fallecimiento. Debido a la participación de un oficial en el hecho, las autoridades activaron los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones.

Agentes de la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte se desplazaron hasta la escena para asumir la investigación independiente del tiroteo con participación policial. El organismo, conocido como SBI, se encarga de examinar las circunstancias que rodean incidentes donde intervienen miembros de las fuerzas del orden.

La Oficina de Estándares de Operaciones (OSE) también participa en el proceso investigativo y analiza evidencia balística, testimonios y registros disponibles para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para avanzar en el esclarecimiento del primer caso. Cualquier persona con información puede comunicarse con el Departamento de Policía de Wilmington al número (910) 343-3600 o enviar datos de manera anónima mediante la aplicación Tip 411.

Las investigaciones continúan activas y las autoridades informarán nuevos detalles a medida que el análisis de las evidencias avance.

Video: Este es el top 5 son los sucesos más destacados reportados durante este fin de semana al CMPD